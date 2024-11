IMGW ostrzega przed przed gęstymi mgłami, które będą się utrzymywać przez całą noc. Temperatura lokalnie spadnie nawet do -9 st. Celsjusza. Na drogach będzie ślisko.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Mgły - głównie w godzinach wieczornych - będą się tworzyć na południu, południowym wschodzie oraz na krańcach południowo-zachodnich. Mogą być gęste, ograniczające widzialność nawet do 100-200 m - poinformowała synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Anna Gryczman.



Noc szykuje się pochmurna. Większe przejaśnienia spodziewane są tylko na południu i południowym wschodzie kraju. W całej Polsce będą utrzymywały się silne zamglenia, będzie też występować słaba mżawka.



Dodatkowo ze względu na to, że temperatura spadnie poniżej zera, istnieje zagrożenie, że będzie ślisko - zaznaczyła synoptyk.



Temperatura minimalna w nocy przy całkowitym zachmurzeniu wyniesie od -1 do -2 st. C, a przy rozpogodzeniach będzie spadać nawet do -3 st. C. Najzimniej będzie w rejonach podgórskich, gdzie temperatura spadnie nawet od -5 do -8 st. C. W rejonach górskich na wysokości 700-800 m temperatura będzie dodatnia i może sięgać nawet 4 st. C.

W poniedziałek utrzymają się silne zamglenia

Poniedziałek również będzie pochmurny - większe przejaśnienia i rozpogodzenia możliwe głównie w Karpatach. Przy całkowitym zachmurzeniu wystąpi mżawka, a na zachodzie kraju - słabe opady deszczu. Pojawią się silne zamglenia, szczególnie na południu i południowym zachodzie, utrzymujące się do godzin przedpołudniowych. Rano, kiedy będzie mroźno, może być przy tych mgłach ślisko - wskazała synoptyk IMGW.



Temperatura maksymalna w poniedziałek wyniesie od 2 do 5 st. C. Najcieplej, do 6 st. C będzie nad samym morzem. W przypadku rozpogodzeń, temperatura wyniesie nawet do 8-9 st. C.



Kolejna noc, z poniedziałku na wtorek, niestety nie przyniesie jeszcze zmian. Nadal dużo chmur, mgliście i zachmurzenie całkowite właśnie z tymi silnymi zamgleniami oraz mgłami ograniczającymi widzialność do 100-200 m - powiedziała synoptyk. Dodała, że pojawi się mżawka, a w zachodniej części kraju możliwe także słabe opady deszczu.



Temperatura minimalna wyniesie od -2 do +2 st. C, najcieplej - do 4 st. C - na samym Wybrzeżu, a w rejonach podgórskich ponownie spadek temperatury lokalnie do -5, a nawet -9 st. C. Wiatr w poniedziałek w nocy będzie słaby i zmienny, z kierunków południowych, stopniowo skręcający na kierunki wschodnie i północne.



Przełamanie tej sytuacji ze zgniłym wyżem będziemy mieć dopiero na koniec tygodnia - podsumowała Gryczman.