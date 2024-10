W latach 2025-2026 Polska przeznaczy blisko 10 mld zł na cyberbezpieczeństwo - przekazał w poniedziałek szef Ministerstwa Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Jak dodał polityk, Polska jest w piątce państw najlepiej na świecie przygotowanych do działań defensywnych.

Wicepremier Krzysztof Gawkowski uczestniczył w poniedziałek w "Kongresie Bezpieczeństwo Polski". Szef Ministerstwa Cyfryzacji poinformował, że Polska w latach 2025- 2026 wyda na cyberbezpieczeństwo ok. 10 mld zł.



Jak wskazał Gawkowski, 1,5 mld zł zostanie wydane w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obszarze "najbardziej miękkiego podbrzusza, czyli samorządu". Kolejne 2,8 mln wyda na cyberbezpieczeństwo, a na wsparcie dla budowy szybkiego internetu kolejne 2 mld zł.

Minister cyfryzacji dodał, że już teraz Polska w kategorii obrony przed niebezpieczeństwami cyberprzestrzeni jest w piątce najlepiej przygotowanych państw do działań defensywnych w tej sferze na świecie.



Będziemy przenosili infrastrukturę do chmury. To wielkie wyzwanie, dlatego że chmury i rozwiązania hybrydowe w infrastrukturze informatycznej na poziomie urzędów centralnych i samorządowych będą kosztowne (...) ale nie powinniśmy się tych wyzwań bać. Musimy zdawać sobie sprawę, że rozwiązania chmurowe będą dawały i wznosiły polskie bezpieczeństwo na wyższy poziom - podkreślił Gawkowski.



Szef Ministerstwa Cyfryzacji dodał również, że w ramach polskiej prezydencji w UE, która rozpoczyna się 1 stycznia 2025 r., celami strategicznymi Polski będzie "cyberbezpieczeństwo, przełomowe technologie oraz cyberdyplomacja".



Kongres Bezpieczeństwo Polski odbywa się w dniach 21-22 października w Warszawie. Jego celem jest "omówienie strategicznych celów dot. bezpieczeństwa Polski, integrację środowisk z różnych obszarów zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem oraz wyznaczenie kluczowych elementów wymagających rozwoju w sferze bezpieczeństwa".