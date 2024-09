08:49

Minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak poinformował podczas obrad sztabu kryzysowego w Nysie, że najbliższe kilkanaście, kilkadziesiąt godzin zdecydują o sytuacji powodziowej.

Najtrudniejsza sytuacja jest w powiecie nyskim, zagrożony powiat kłodzki.

Siemoniak zaznaczył, że najtrudniejsza sytuacja jest obecnie w Morowie i Głuchłazach (woj. opolskie, powiat nyski). Sytuacja wygląda źle. Stan rzeki i prognozy, co do jej stanu na podstawie tego, co otrzymujemy od strony czeskiej są cały czas złe – powiedział Siemoniak.

08:31

Bardzo trudna i niebezpieczna sytuacja w Karkonoskim Parku Narodowym. Służby apelują o pozostanie w domach i zrezygnowanie z wycieczek.