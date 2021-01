"Gdy uczymy podstaw przedsiębiorczości, moglibyśmy wprowadzić fragmenty papieskich encyklik na temat tego, czym jest praca, wolny rynek, sprawiedliwość społeczna itp. Chodzi nie tyle o wymiar religijny, ile o etyczne spojrzenie na przedsiębiorczość" – stwierdził w rozmowie z "Gościem Niedzielnym" minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, pytany o pomysły na włączenie do kanonu lektur w szkołach średnich tekstów papieża Jana Pawła II. "Papieskie encykliki społeczne niekoniecznie muszą być lekturą obowiązkową, ale powinny stać się elementami podręczników" – dodał.

Przemysław Czarnek w rozmowie z “Gościem Niedzielnym" przedstawił też inny pomysł na wykorzystanie tekstów Jana Pawła II w edukacji. Nie jestem też przeciwnikiem postulatów, aby w najstarszych rocznikach szkół ponadpodstawowych wprowadzić elementy nauczania Jana Pawła II na temat ludzkiej seksualności, które zawarł np. w książce “Miłość i odpowiedzialność" - powiedział.

"Jesteśmy w stanie przeciwstawić się gender studies i ośmieszyć je "

Minister edukacji i nauki był też pytany w wywiadzie o to, czy jego zdaniem nauczyciele powinni się obowiązkowo zaszczepić przeciwko Covid-19. Podkreślał, że do szczepień nie można nikogo zmuszać, a można tylko zachęcać.- zaznaczył Czarnek. Jak wskazał, przede wszystkim należy "pokazać ludziom, że jest to jedyna droga, żebyśmy wrócili do normalności i jedyna szansa na wyjście z potężnego kryzysu koronawirusowego, obecnego także w oświacie".Minister w rozmowie z “Gościem Niedzielnym" mówił też o tym, co jego zdaniem zagraża wolności nauki.ocenił Czarnek.- dodał.

W wywiadzie padło też pytanie o obecność na wyższych uczelniach gender studies.



Gender jest ideologią, którą łatwo obalić argumentami racjonalnymi i naukowymi. To jest szaleństwo, które nie ma nic wspólnego z prawdą i jej poszukiwaniem, a temu powinna służyć nauka - ocenił Czarnek. Gender to jest błąd antropologiczny, fałszywa wizja człowieka, a takie błędy niestety zawsze prowadziły do nieszczęść, czego mamy przykłady w XX wieku. W ramach wolności, wolnej debaty akademickiej, merytorycznymi, naukowymi argumentami jesteśmy w stanie przeciwstawić się gender studies i ośmieszyć je bez jakichkolwiek środków administracyjnych - oświadczył.