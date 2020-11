"Dziś mamy kulminacyjne momenty cywilizacji śmierci; jeśli Europa martwi się o atlas antykoncepcji, o prawo do aborcji, czyli zabijania, a nie o to, że Europejczycy się nie rodzą, to jesteśmy w kulminacyjnym momencie cywilizacji śmierci" - mówił w TVP Info minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. "Doszliśmy w Europie do poziomu gorszego niż Związek Radziecki i komunizm" - ocenił.

REKLAMA