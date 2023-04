Ekologiczne warzywa i owoce, makarony, kiszonki, soki czy syropy - to tylko część produktów, które w ramach "Zielonego Tygodnia” możemy kupić w promocyjnych cenach. Akcja zainicjowana przez Polską Izbę Żywności Ekologicznej ma na celu zapoznać konsumentów z produktami bio i uświadomić ich, dlaczego są one lepsze od tych konwencjonalnych.

Bio-żywność / Anna Zakrzewska / RMF FM

Biożywność, czyli jaka?

Żywność ekologiczna to taka, która jest produkowana metodą rolnictwa ekologicznego z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. Do jej produkcji nie używa się nawozów sztucznych i pestycydów.

Jak pokazują badania Polskiej Izby Żywności Ekologicznej, coraz więcej osób sprawdza, czy żywność, którą kupuje, jest eko - aż 74,3 proc. respondentów robi to zawsze lub zazwyczaj.

Polacy kupują bioprodukty dlatego, że są one "lepszej jakości", "smakują lepiej", "są lepsze dla zdrowia", a także "są produkowane lepszymi dla środowiska metodami" ­- informuje PIŻE. Blisko 91 proc. Polek i Polaków kupuje produkty ekologiczne, ponieważ są one wytwarzane lepszymi dla środowiska metodami niż produkty nieekologiczne.

O ekologicznej żywności Anna Zakrzewska / RMF FM

By zwiększać jednak jeszcze bardziej świadomość konsumentów, Izba od 3 lat organizuje "Zielony Tydzień". To akcja, podczas której przez 7 dni można spróbować nowych smaków, odkryć nowych ekologicznych producentów, nowe sklepy z produktami bio i dowiedzieć się, dlaczego żywność ekologiczna jest lepsza. To też okazja, by za niższą cenę zrobić ekozakupy.

Pomijam markety i ufam, że w sklepach z żywnością ekologiczną jest żywność selekcjonowana pod względem upraw i zawartości składników odżywczych, że nie zawiera ona glifosatu i można ją bezpiecznie podać dziecku. Staramy się jeść taką żywność z uwagą, nie wyrzucać jej - mówi jedna z klientek sklepu ekologicznego. Jak podkreśla, "od kilkudziesięciu lat kupuje taką żywność, tak zostałam wychowana i to jest dla mnie normalne". I każdego zachęcam, żeby inni zanim wrzucą coś do garnka, żeby popatrzyli co to jest, co zawiera. Może niekoniecznie od razu kupować wszystko ekologiczne, ale chociaż część produktów żeby była z tymi certyfikatami - zaznacza.

Listę producentów, którzy włączyli się w akcję znajdziecie TUTAJ.

Eksport bio-żywności kwitnie

Eksport produktów ekologicznych z Polski z roku na rok rośnie. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2020 roku wartość eksportu produktów ekologicznych wyniosła około 1,8 miliarda złotych, co stanowi wzrost o blisko 17 procent w porównaniu z rokiem poprzednim.

Największą kategorią produktów eksportowanych z Polski są produkty spożywcze, w tym przede wszystkim owoce, warzywa, mleko i produkty mleczne, mięso i przetwory mięsne oraz produkty zbożowe. Znaczny udział w eksporcie mają również produkty kosmetyczne oraz artykuły gospodarstwa domowego.

Głównymi kierunkami eksportu produktów ekologicznych z Polski są kraje Unii Europejskiej, a w szczególności Niemcy, Francja, Włochy oraz Holandia. Kraje UE stanowiły 88,4 proc. całkowitej wartości eksportu produktów ekologicznych z Polski. Poza Europą, ważnymi rynkami dla polskich produktów ekologicznych są m.in. Stany Zjednoczone, Chiny, Japonia i Korea Południowa. Do tej ostatniej swoje produkty od roku wysyła firma Polska Róża, produkująca soki i syropy owocowe.

Inne kraje zaczynają się bardzo interesować polską żywnością ekologiczną. Polska żywność w ogóle ma dobrą renomę za granicą, wiedzą że jest wysokiej jakości, sprawdzona i bardzo dobra - mówi Agnieszka Michalska, właścicielka firmy Polska Róża.

Jak dodaje, "w zeszłym roku zaczęliśmy eksport m.in. do Stanów Zjednoczonych, do Azji, m.in. Korei Południowej czy Japonii". Tam widzimy duże zainteresowanie produktami prozdrowotnymi o właściwościach pozytywnie wpływających na zdrowie. Szczególnie cenią sobie owoce jagodowe, takie jak jagody, maliny, truskawki, żurawina czy róża. Warto też podkreślić, że są to dla nich owoce dość egzotyczne, tak jak dla nas np. azjatyckie kimchi. Stąd popyt na te produkty - podkreśla.