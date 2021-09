Zdrową dziewczynkę odnaleziono w oknie życia, działającym w klasztorze sióstr antoninek w Wieluniu (Łódzkie). Stan noworodka był dobry.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Depositphotos

O odnalezieniu dziecka 17 września wczesnym rankiem poinformowała we wtorek Katolicka Agencja Informacyjna.

Rzeczniczka wieluńskiej policji st. asp. Katarzyna Grela powiedziała, że dyżurny otrzymał informację o pozostawieniu noworodka w oknie życia po godz. 4 nad ranem. Dodała, że była to dziewczynka, która trafiła do szpitala. Jej stan lekarze ocenili jako dobry. Rodzicom, którzy pozostali dziecko w oknie życia nie grożą konsekwencje prawne, policjanci nie prowadzą żadnych czynności pod kątem narażenia noworodka na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia.



Obok dziecka w oknie życia pozostawiono torbę m.in. z ubrankami, pieluszkami i smoczkiem.



Dziewczynka po opuszczeniu oddziału neonatologii wieluńskiego szpitala trafi do rodziny zastępczej. Biologiczni rodzice, którzy pozostawili dziecko w oknie życia mają jednak sześć tygodni na zmianę decyzji.



To trzecie dziecko pozostawione w oknie życia w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Opieki Społecznej pod wezwaniem św. Antoniego w Wieluniu. Działa ono od 2010 roku. W czerwcu 2018 r. odnaleziono w nim dziewczynkę, a w grudniu 2019 r. chłopca. Każde z nich znalazło rodziców zastępczych i nowy dom.