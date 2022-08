Rok szkolny 2022/2023 czekają duże reformy. Dotyczy to zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Edukatorów czekają podwyżki i zmiany w zakresie awansu zawodowego. Po wakacjach pojawi się nowy przedmiot - historia i teraźniejszość, w planach jest również reforma edukacji dla bezpieczeństwa, która będzie zawierać więcej elementów z przysposobienia obronnego. Zmiany będą dotyczyć również zasad dotyczących zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego. Nowa będzie także przyszłoroczna matura.

Największe zmiany czekają nauczycieli. Reformy znalazły się w znowelizowanej niedawno Karcie Nauczyciela. Edukatorów od nowego roku szkolnego będą obowiązywać inne niż dotychczas ścieżki zawodowe.

Zlikwidowane zostaną dwa stopnie - nauczyciel kontraktowy i stażysta. Osoby rozpoczynające pracę w zawodzie nie będą posiadały żadnego stopnia awansu; będą mogły się o niego ubiegać po czterech latach pracy. Wraz z rozwojem i awansem nauczyciela ma rosnąć jego pensja.

Nauczycieli czekają podwyżki, ale tylko tych, którzy rozpoczynają pracę w zawodzie - mogą oni liczyć na wzrost pensji rzędu 20 procent. Pedagodzy, którzy pracują najdłużej, podwyżek na razie nie dostaną.

Nauczyciele zostaną także zobligowani do dodatkowych konsultacji z uczniami oraz rodzicami. Pedagodzy, którzy są zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin, muszą poświęcić tygodniowo minimum 1 godzinę. Ci, którzy pracują w mniejszym wymiarze, muszą pojawić się na konsultacjach raz na dwa tygodnie.

Kontrowersyjny HiT

Po wakacjach w pierwszych klasach szkół ponadpodstawowych zadebiutuje nowy przedmiot - historia i teraźniejszość. Ma on zastąpić lekcje wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym. W programie nauczania przedmiotu znajdują się zagadnienia z historii najnowszej.

W ostatnich tygodniach głośno było o podręczniku do przedmiotu autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego. Kontrowersje wzbudzało wiele fragmentów, m.in. ten z rozdziału "Kultura i rodzina w oczach Zachodu".

Książce zarzucano, że są to sformułowania, które mogą uderzać w godność dzieci poczętych w wyniku in vitro oraz ich rodziców.

Reforma edukacji dla bezpieczeństwa

W nowym roku szkolnym powinna zmienić się podstawa programowa edukacji dla bezpieczeństwa. Przedmiot ma być obowiązkowy dla uczniów klas ósmych szkoły podstawowej oraz klas pierwszych w szkołach ponadpodstawowych.

Nowa podstawa programowa ma składać się z większej liczby elementów związanych z przysposobieniem obronnym, m.in. edukacji obronnej (nauka strzelania, składania i rozkładania broni, itd.).

Przedmiot byłby ponadto związany z tematyką reagowania na sytuacje zagrożenia spowodowane działaniami wojennymi.

Nowa matura w przyszłym roku

Egzaminy maturalne w 2023 roku odbędą się na nowych zasadach. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory maturalne z poszczególnych przedmiotów. Wśród zmian znajdziemy m.in. to, że abiturienci będą musieli się zmierzyć w dwoma zadaniami na maturze ustnej z języka polskiego.

Do matury 2023 przystępować będą osoby, które uczęszczały do 8-klasowej szkoły podstawowej, a następnie do 4-klasowego liceum. Ponadto egzamin dojrzałości w nowej formule obejmie absolwentów ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 roku) oraz osoby, które ukończyły szkołę średnią za granicą (bez uprawnień na studia).

To będzie trudniejsza matura niż tegoroczna - tłumaczył Przemysław Czarnek w Porannej rozmowie w RMF FM. Natomiast nie tak trudna, jak była zakładana na początku, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że będzie COVID-19. Matura 2023 roku jest nową maturą dla tych, którzy są w systemie 8+4, czyli bez gimnazjów, i jest maturą bardziej wymagającą i będzie bardziej wymagającą, ale nie aż tak bardzo, jak byśmy to planowali bez Covid-19.

Zwolnienia z zajęć WF-u

Od nowego roku szkolnego będą obowiązywać nowe zasady zwolnień z zajęć wychowania fizycznego.

Jak mówił w lipcu w Rozmowie w południe w RMF FM minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk, zwolnienia z lekcji WF-u, semestralne czy dłuższe, będą respektowane tylko wtedy, gdy wystawi je lekarz specjalista, a nie tak jak dotychczas lekarz rodzinny.

Koniec z niechodzeniem na wf. Kamil Bortniczuk: Będziemy respektować tylko zwolnienia od lekarza specjalisty Jakub Rutka / RMF FM

Posiłek dla każdego ucznia

Nowe zasady nakładają na każdą szkołę podstawową obowiązek zapewnienia uczniowi posiłku. Nie zmieniły się za to przepisy dotyczące wyżywienia w przedszkolach.

Jeżeli chodzi o opłaty za posiłki, tutaj nie przewidziano żadnych zmian.

Pedagog specjalny w każdej szkole

Od nowego roku szkolnego każda szkoła będzie zobowiązana do zatrudnienia psychologa specjalnego. Jego obecność ma zapewnić dzieciom i młodzieży pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Osoba zatrudniona na to stanowisko będzie musiała posiadać określone kwalifikacje i być absolwentem:

jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika specjalna lub

jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego bądź drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki specjalnej, lub

jednolitych studiów magisterskich albo studiów pierwszego i drugiego stopnia w zakresie pedagogiki (oraz ukończony kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej, lub w zakresie edukacji włączającej).

Nauczyciele zapowiadają protest

Jak informowaliśmy w środę 24 sierpnia, 1 września rozpocznie się akcja protestacyjna nauczycieli. Taką informację przekazał Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Nie wiadomo, jaką przybierze formę. Jej szczegóły mają zostać ustalone w najbliższy poniedziałek.

Zapowiedź akcji to efekt fiaska rozmów związkowców z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Nauczyciele domagają się 20-procentowej podwyżki płac w tym roku dla wszystkich nauczycieli, a nie tylko początkujących. Z kolei resort zaproponował im podniesienie zarobków o 9 procent od stycznia 2023 roku.