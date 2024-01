Duda pytany o wybory w USA podkreślił, że przede wszystkim wybór należy do wyborców w Stanach Zjednoczonych. "Uważam, że jest to co najmniej nie na miejscu, jeżeli politycy z Europy próbują mówić Amerykanom, jakiego prezydenta mają sobie wybrać. To Amerykanie wybierają prezydenta i to Amerykanie wiedzą, jaki prezydent będzie dla nich najlepszy i najlepszy dla ich kraju" - dodał.

Zapytany o wydatki na zbrojenia zaznaczył, że rosyjska agresja na Ukrainę i odrodzenie się rosyjskiego imperializmu potraktowano bardzo poważnie, jako zagrożenie dla bezpieczeństwa. Jak tłumaczył, "dla nas oznacza to przede wszystkim konieczność wzmocnienia naszej obronności". "Stąd w zeszłym roku wydaliśmy już 4 procent naszego PKB na obronność. To są ogromne zakupy zbrojeniowe. Przede wszystkim realizujemy je w Stanach Zjednoczonych" - wyjaśnił.

Prezydent Duda podczas rozmowy z Fox News zaznaczył, że "ścisły sojusz pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, jak najsilniejsze więzi euroatlantyckie, to w moim przekonaniu interes Polski i Europy, ale także interes USA".

"Doświadczenie historyczne uczy nas, że im ściślejsze więzi pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi, tym Europa bezpieczniejsza i tym większa szansa, że będziemy wolni od wpływów rosyjskich" - ocenił.

Prezydent przypomniał, że w pierwszej połowie 2025 roku Polska obejmie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. "Pierwszym priorytetem będzie zacieśnienie więzi euroatlantyckich. Czyli: więcej Europy w Stanach Zjednoczonych, ale również i więcej USA w Europie" - zaznaczył.