Przez awaryjne lądowanie prezydent Andrzej Duda nie przywitał na lotnisku Rzeszów-Jasionka prezydenta USA Joe Bidena, który na dwa dni przyleciał do Polski. Do spotkania przywódców doszło przy okazji tzw. okrągłego stołu z udziałem przedstawicieli organizacji humanitarnych. Duda podkreślił, że obecność prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce to "ogromny znak wsparcia i jedności euroatlantyckiej, a także wyraz troski o bezpieczeństwo Polski".