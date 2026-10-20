Dron eksplodował na Litwie, miał przylecieć z Polski. Tusk: Nie zezwalamy na prowadzenie operacji na naszym terytorium

RMF24

Premier Donald Tusk spotka się dziś z prezydentem Litwy. Jednym z tematów będzie eksplozja drona w pobliżu granicy litewsko-łotewskiej. Wilno twierdzi, że bezzałogowiec nadleciał z Polski. „Chcę potwierdzić, będziemy współpracowali bardzo blisko z Litwą i na pewno wyjaśnimy cały ten incydent z dronem” – podkreślił szef polskiego rządu przed posiedzeniem rządu. Zaznaczył, że będzie domagał się wyjaśnień od strony Ukraińców w tej sprawie.

Będziemy badali wszystkie okoliczności. Liczę na pełną współpracę ze strony ukraińskiej tak, żeby naprawdę precyzyjnie sobie wyjaśnić, co się stało. Bez emocji, bez złych intencji – mówił Tusk. Premier zaznaczył jednak, że będzie natarczywy, występując o pełne wyjaśnienia.

W imieniu Polski do Ukrainy o wyjaśnienie wystąpi dowódca operacyjny. Niezależnie od wyników tego wyjaśnienia chce wyjaśnić bardzo mocno, że Polska nie zezwala na prowadzenie operacji na naszym terytorium czy nad naszym terytorium bez wyraźnej zgody państwa polskiego. To się nie zmieni niezależnie od tego, kto te operacje miałby przeprowadzać – mówił.

Co dalej z 800 plus? Donald Tusk ogłasza rewolucyjną zmianę Premier Donald Tusk ogłosił ważną zmianę w wypłatach świadczenia 800 plus. Zniknąć ma obowiązek corocznego składania nowego wniosku o wypłatę świadczenia.

Litwa o dronie. Ukraina przeprasza za incydent

W niedzielę do litewskiej przestrzeni powietrznej wleciał dron, w związku z czym poderwano myśliwce NATO. Według szefa Sztabu Obrony Litewskich Sił Zbrojnych Giedriusa Premeneckasa, radary po raz pierwszy wykryły obiekt, o którym mowa o godz. 5:47 (godz. 4:47 czasu polskiego) na terytorium Polski, 30–40 km od granicy z Litwą. Dron przekroczył granicę o godz. 6:02 (5:02 w Polsce). O godz. 6:40 (5:40 w Polsce) podjęto decyzję o poderwaniu myśliwców NATO. Piloci nie mogli jednak nawiązać kontaktu wzrokowego z obiektem z powodu złych warunków pogodowych.

Premier Litwy Mindaugas Sinkeviczius poinformował w poniedziałek, że strona ukraińska potwierdziła utratę kontaktu z jednym ze swoich dronów podczas niedzielnych działań. Tego samego dnia szef litewskiego rządu potwierdził, że bezzałogowiec, który eksplodował w rejonie (powiecie) poswolskim na północy Litwy, był ukraińską maszyną typu FPV, przenoszącą ładunek wybuchowy. Sinkeviczius dodał, że bezzałogowiec wleciał na terytorium Litwy od strony Polski.

Przyczyna eksplozji nie została ustalona. Wśród możliwych scenariuszy wymieniono awarię, wyczerpanie paliwa lub uderzenie w ziemię bądź drzewa. W wyniku wybuchu uszkodzony został samochód cywilny, ale nikt nie doznał obrażeń. Ukraina przeprosiła za incydent. Rzecznik ukraińskiego MSZ Heorhij Tychyj przekazał w serwisie X, że do skierowania ukraińskich dronów na terytorium Litwy miało dojść podczas operacji wymierzonej w „legalne cele wojskowe” na terytorium Rosji.

„Wyrażamy ubolewanie w związku z incydentem, do którego doszło dziś rano w litewskiej przestrzeni powietrznej. Mógł on być skutkiem rosyjskiej walki elektronicznej, która zmieniła kierunek lotu dronów podczas operacji przeciwko legalnym celom wojskowym w Rosji” – napisał Tychyj w niedzielę.

Minister obrony Robertas Kaunas przypomniał w poniedziałek, że Litwa planuje do końca 2027 r. wdrożyć zintegrowany system nadzoru przestrzeni powietrznej, który połączy istniejące systemy monitorowania. Szef litewskiego rządu w rozmowie z publicznym nadawcą LRT przekazał z kolei, że Litwa zamierza rozpocząć konsultacje z NATO w sprawie zmiany procedur, które umożliwiłyby zestrzeliwanie obiektów naruszających jej przestrzeń powietrzną bez konieczności ich wizualnej identyfikacji.