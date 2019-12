​Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę rano ostrzeżenie przed marznącymi opadami w województwach małopolskim i podkarpackim.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Ostrzeżeniem zostało objętych pięć powiatów w województwie małopolskim: gorlicki, nowosądecki, nowotarski, suski, tatrzański i pięć powiatów w województwie podkarpackim: bieszczadzki, jasielski, krośnieński, leski, sanocki.

Według tego ostrzeżenia, IMGW prognozuje, że miejscami wystąpią słabe opady marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź.

Jest to ostrzeżenie pierwszego stopnia, co oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. Mogą one powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Należy spodziewać się m.in. utrudnień w ruchu drogowym. Instytut zaleca w związku z tym ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.