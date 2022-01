Nie ma podstaw, by występować z wnioskiem do sądu o delegalizację stowarzyszenia Obóz Narodowo-Radykalny - orzekła krakowska Prokuratura Regionalna. Postępowanie w tej sprawie trwało od 4 lat – reporter RMF FM zdobył informacje o ustaleniach śledczych.

Zdjęcie ilustracyjne / Jacek Turczyk / PAP

Śledczy nie dopatrzyli się przesłanek do tego, by rozpocząć proces delegalizacji ONR. Stwierdzili, że w działaniach tego stowarzyszenia nie doszło do rażącego, uporczywego łamania prawa lub warunków statutu.

Przeanalizowano około 10 postępowań karnych, prowadzonych w związku z podejrzeniami propagowania faszyzmu, czy nawoływania do nienawiści przez tę organizację. Żadne z tych postępowań nie zakończyło się aktem oskarżenia - argumentują śledczy, zauważając, że te postępowania kończyły się odmowami ich wszczęcia, albo umorzeniami.

Prokuratura przywołuje też 4 opinie, które zamówiła. Jak tłumaczy, eksperci przedstawiali całe spektrum poglądów, które nie dały jednak prokuraturze twardych powodów do podjęcia decyzji o delegalizacji ONR.

Burzliwe losy wniosków o delegalizację ONR

Od 2017 roku powstały łącznie cztery wnioski o delegalizację ONR. Składali je m.in. była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz i prezydent Gdańska ś.p. Paweł Adamowicz.

Sprawą zajmowała się najpierw Prokuratura Okręgowa w Krakowie. Na jej wniosek sporządzono dwie opinie. Z ustaleń RMF FM wynika, że dawały one podstawy do poparcia wniosku o delegalizację ONR.

Wtedy sprawę przejęła Prokuratura Regionalna w Krakowie i zleciła kolejną opinię - tym razem w Instytucie Dziedzictwa Myśli Narodowe , którym kieruje Jan Żaryn - historyk, o którym wielu mówi: "piewca idei narodowych", a sam Instytut uważany jest za "propagujący idee narodowe".