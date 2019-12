Danuta Dmowska-Andrzejuk została powołana na stanowisko ministra sportu przez prezydenta Andrzeja Dudę. Jednocześnie prezydent odwołał z tej funkcji premiera Mateusza Morawieckiego.

Danuta Dmowska-Andrzejuk podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie / Paweł Supernak / PAP/EPA

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda podkreślił, że cieszy się, iż na stanowisko ministra sportu premier wybrał osobę doskonale nadającą się do pełnienia tej ważnej funkcji. Wyraził też radość z zakończenia okresu formowania rządu po ostatnich wyborach parlamentarnych. Cieszę się, że to wszystko odbywa się w sposób tak stabilny. A przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję panu premierowi i bardzo się cieszę, że na to ważne stanowisko ministra sportu w polskim rządzie wybrał i wskazał osobę tak doskonale nadającą się do pełnienia tej ważnej funkcji - powiedział prezydent.

"Doskonale spełni pokładane w niej nadzieje"

Podkreślił, że minister Danuta Dmowska-Andrzejuk jest przede wszystkim wspaniałym polskim sportowcem. Jest to, śmiało można powiedzieć, wielka kariera sportowa, a w związku z tym także i znajomość sportu światowego, polskiego, ale przede wszystkim sportu profesjonalnego, właściwie od podszewki - zaznaczył. Zwłaszcza, że jest to znajomość sportu nie tylko od strony zawodnika, ale - biorąc pod uwagę także i losy życiowe pani minister - jest to znajomość polskiego i światowego sportu także od strony organizacyjnej i trenerskiej - dodał.

Nie mam w związku z tym żadnych wątpliwości, że jeżeli chodzi o znajomość materii, którą pani minister ma się zajmować i o dobre prowadzenie spraw polskiego sportu udało się znaleźć (...) ministra sportu, który z całą pewnością doskonale spełni pokładane nadzieje - podkreślił Andrzej Duda.

Prezydent Andrzej Duda powołał Danutę Dmowską-Andrzejuk na ministra sportu / Paweł Supernak / PAP/EPA





Kim jest Danuta Dmowska-Andrzejuk?

Danuta Dmowska-Andrzejuk to szpadzistka, mistrzyni świata i Europy w tej dyscyplinie. Pierwszy sukces odniosła w wieku 15 lat, wygrywając zawody Challenge Witt we Wrocławiu. Rok później została mistrzynią Polski juniorek. Rok 2004 przyniósł jej pierwszy tytuł mistrzyni kraju wśród seniorów. Później miano najlepszej polskiej szpadzistki wywalczyła jeszcze pięciokrotnie (2006, 2008-09, 2011, 2015).

Przełomowy w jej karierze okazał się rok 2005. W styczniu po raz pierwszy stanęła na podium zawodów o Puchar Świata - była druga w Pradze. W czerwcu zajęła trzecią pozycję w Barcelonie. Zwieńczeniem dobrych wyników był złoty medal mistrzostw świata, który zdobyła w październiku w Lipsku. Cztery lata później wraz z koleżankami w tureckiej Antalyi został wicemistrzynią globu w drużynie.

Ministerstwo Sportu było jedynym resortem, który podczas powoływania nowego rządu Morawieckiego - 15 listopada - nie został obsadzony. Witold Bańka, który był ministrem sportu w poprzednim rządzie Morawieckiego, został szefem Światowej Agencji Antydopingowej. Formalnie na urząd ministra sportu został powołany premier. We wtorek Morawiecki poinformował, że kandydatką na ministra sportu jest Dmowska-Andrzejuk.