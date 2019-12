Atakujący Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle Łukasz Kaczmarek na razie nie wróci na siatkarskie parkiety. Podstawowego zawodnika ZAKSY w składzie zastępował ostatnio Arpad Baroti i to na razie się nie zmieni.

Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle David Smith i Przemysław Stępień / Krzysztof Świderski / PAP/EPA

Klub z Kędzierzyna-Koźla wydał specjalne oświadczenie w sprawie stanu zdrowia siatkarza reprezentacji Polski. Zawodnik do czwartku będzie przebywał w szpitalu. Później czekają go kolejne badania.

Treść oświadczenie nie wyjaśnia na jakie dolegliwości narzeka Łukasz Kaczmarek. Pewne jest jedynie to, że siatkarz przechodzi kompleksowe badania, a jego nieobecność w meczowym składzie podczas ostatnich meczów może się przedłużyć. Klub w oświadczeniu przyznaje, że na razie nie wiadomo, kiedy Kaczmarek będzie mógł wrócić do gry. Wyjaśni to dopiero lekarska diagnoza i wyniki kolejnych badań.

Oficjalny Komunikat Klubu ZAKSA S.A dotyczący absencji Łukasza Kaczmarka:

"W ostatnich spotkaniach PlusLigi i Ligi Mistrzów w meczowym składzie mistrza Polski zabrakło nominalnie pierwszego atakującego Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Łukasza Kaczmarka w wyjściowym składzie ZAKSY zastępował Arpad Baroti. Przyczyną absencji naszego atakującego są problemy zdrowotne. Jak podkreśla prezes ZAKSA S.A w trosce o zdrowie zawodnika Łukasz Kaczmarek w najbliższym czasie będzie wyłączony z regularnego cyklu treningowego i meczowego.

Siatkarz Zaksy Kędzierzyn-Koźle Arpad Baroti / Krzysztof Świderski / PAP/EPA



Do nieco dłuższej absencji Łukasza Kaczmarka odniósł się również trener naszego zespołu. We wtorek Łukasz przeszedł badania. Oczywiście musimy poczekać na to, co powiedzą lekarze. Prawdopodobnie niedługo poznamy finalną diagnozę. Musimy być cierpliwi, będziemy monitorować sytuację dzień po dniu, tydzień po tygodniu. Oczywiście na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie precyzyjnie określić, że Łukasz wróci (bądź też nie) do gry za kilka, kilkanaście dni. Jest jeszcze za wcześnie na precyzyjne określenie czasu. Będziemy w stałym kontakcie z zawodnikiem i zobaczymy jak wszystko się poukłada. Jednak potwierdzam, że w najbliższym okresie na pewno będziemy grać i trenować bez niego - zaznaczył Nikola Grbić.

W czwartek atakujący Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zakończy hospitalizację. Naszego zawodnika czekają jeszcze kolejne badania, które pozwolą określić, jak długo może potrwać przerwa w treningach i grze. Łukaszowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!".

