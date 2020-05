W niedzielę 17 maja, sklepy będą zamknięte. Otwarte mogą być tylko placówki, w których za ladą staną ich właściciele. W sklepach obowiązują wymogi bezpieczeństwa sanitarnego m.in. ograniczona liczba klientów oraz wymóg udostępniania rękawiczek jednorazowych oraz płynów dezynfekcyjnych.

Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele w 2020 roku zakaz handlu nie będzie obowiązywać jedynie w ostatnią niedzielę czerwca i sierpnia, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.



Ustawa przewiduje katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obowiązuje m.in. w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą, kawiarniach.



Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi kara w wysokości od 1 tys. zł do 100 tys. zł, a przy uporczywym łamaniu ustawy - kara ograniczenia wolności.

Ograniczona działalność galerii handlowych

W związku epidemią koronawirusa w połowie marca br. została ograniczona działalność galerii handlowych. Czynne pozostały jedynie sklepy spożywcze i apteki, a także pralnie, apteki i drogerie. Następnie wprowadzono ograniczenia dot. liczby klientów w placówkach. Wprowadzony został również obowiązek dla sklepów, aby udostępniały klientom płyny do dezynfekcji rąk i rękawiczki jednorazowe przed wejściem.



Od 4 maja decyzją Rady Ministrów w ramach kolejnego etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19, przywrócono m.in. działalność w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży lub usług powyżej 2000 mkw., przy założeniu ograniczenia liczby osób do 1 osoby na 15 mkw. powierzchni, na której jest dokonywana sprzedaż lub są świadczone usługi.



Od 4 maja zostały otwarte sklepy budowlane i meblarskie - na jednego klienta musi przypadać co najmniej 15 m kw. powierzchni. W otwartych sklepach budowlanych i meblarskich muszą być wywieszone informacje o maksymalnej liczbie klientów.



Sklepy nadal muszą udostępniać klientom rękawiczki jednorazowe oraz płyny dezynfekcyjne.