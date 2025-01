Poziom zadowolenia Polaków z ich życia był w ubiegłym roku wyższy niż w 2023. Najwięcej satysfakcji mieli ze swojego miejsca zamieszkania, relacji towarzyskich i dzieci. Najmniej powodów do zadowolenia mieli z powodu dochodów i sytuacji finansowej - wynika z sondażu CBOS.

Zdjęcie ilustracyjne / blvdone / Shutterstock

Według badania "Zadowolenie z życia w 2024 r." ogólną satysfakcję z życia deklaruje ośmiu na dziesięciu badanych (81 proc., o 4 punkty procentowe więcej niż w 2023 r). To najwyższy odsetek takich wskazań w ciągu ostatnich czterech lat.

Co satysfakcjonuje Polaków?

Polacy są najczęściej zadowoleni z miejsca zamieszkania (87 proc.), relacji towarzyskich (84 proc.) i dzieci (74 proc).

Rzadziej satysfakcji dostarczają im materialne warunki życia (69 proc.), związki (67 proc.), wykształcenie i kwalifikacje (67 proc.), stan zdrowia (60 proc.), perspektywy na przyszłość (56 proc.), przebieg pracy zawodowej (55 proc.). A najrzadziej - dochody i sytuacja finansowa (38 proc).



CBOS zwrócił uwagę w komunikacie, że nadal jednym z liczniej wskazywanych powodów satysfakcji są relacje towarzyskie i rodzinne. Ogromna większość respondentów deklaruje zadowolenie z przyjaciół i bliskich znajomych (84 proc.), trzy czwarte odczuwa satysfakcję z dzieci (74 proc.), a dwie trzecie - z małżeństwa lub nieformalnego, stałego związku (67 proc.)

Na tle innych najrzadziej zadowolenie ze swojego związku i relacji z przyjaciółmi deklarują badani znajdujący się w złej sytuacji materialnej - podkreślono w informacji o badaniu.

Sytuacja finansowa cieszy mniej

Znaczna większość Polaków jest także zadowolona ze swojego miejsca zamieszkania (87 proc). Zadowolenie z warunków materialnych, np. mieszkania lub wyposażenia, wyraża ponad dwie trzecie ankietowanych (69 proc.), ok. jednej trzeciej badanych ocenia je przeciętnie (24 proc.) lub negatywnie (7 proc.).



W przypadku dochodów zadowolenie z nich deklaruje niespełna dwie piąte respondentów (38 proc.), niezadowolenie - jedna piąta (19 proc.), a czterech na stu (40 proc.) jest w tym względzie średnio usatysfakcjonowanych. Satysfakcja ze swojej sytuacji finansowej przeważa jedynie w grupie uzyskujących dochody na poziomie co najmniej 4 tys. zł w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym, w tym szczególnie wśród uzyskując dochody wynoszące 6 tys. zł lub więcej na osobę.



Dwie trzecie ankietowanych (67 proc.) jest zadowolona z wykształcenia oraz posiadanych kwalifikacji, a ponad połowa z przebiegu pracy zawodowej (55 proc., a wśród osób, które kiedykolwiek pracowały - 66 proc.). Brak satysfakcji w tych dziedzinach deklaruje odpowiednio 10 proc. i 4 proc.



Stan zdrowia zadowala sześciu na dziesięciu dorosłych (60 proc.), niezadowolonych jest 15 proc. Co czwarty badany wyraża przeciętną satysfakcję. Wyraźnie częściej niż inni o zadowoleniu ze stanu swojego zdrowia mówią badani przed 45. rokiem życia, zwłaszcza mający od 18 do 34 lat, z kolei najrzadziej - respondenci po 64. roku życia, renciści i źle oceniający własną sytuację materialną.



Więcej niż połowa Polaków (56 proc.) jest zadowolona ze swoich perspektyw na przyszłość. Umiarkowany optymizm w tym względzie wyraża co czwarty badany (26 proc.), a nastawienie pesymistyczne - co dziesiąty (10 proc).



Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono od 28 listopada do 8 grudnia 2024 roku na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Wzięło w nim udział 915 osób.