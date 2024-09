Ponad 46 procent Polaków uważa, że program dopłat do kredytów mieszkaniowych polepszy sytuację osób chcących kupić dom lub mieszkanie - wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Z kolei zdaniem prawie 37 proc. ankietowanych pomysł ten będzie miał zły wpływ na planujących zakup własnego M.

Sondaż United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" został przeprowadzony w dniach 14-15 września 2024 roku.

W jego ramach zwróciliśmy się do Polek i Polaków z pytaniem: "Czy Pani/Pana zdaniem wprowadzenie programu dopłat do kredytów mieszkaniowych polepszy sytuację osób chcących kupić dom lub mieszkanie?".

"Za" i "przeciw" ws. dopłat do kredytów hipotecznych

Zdaniem 15,6 proc. ankietowanych program dopłat do kredytów "zdecydowanie polepszy" sytuację osób zamierzających kupić własne M, a według 30,6 proc. respondentów "raczej polepszy".

Odpowiedź "raczej pogorszy" wybrało natomiast 19 proc. Polaków, a "zdecydowanie pogorszy" - 16,9 proc. badanych.

17,9 proc. ankietowanych nie wie lub nie potrafi jednoznacznie stwierdzić, jaki wpływ na rynek będą miały dopłaty do kredytów.

Poparcie dla dopłat a preferencje polityczne

Jeśli chodzi o wpływ preferencji politycznych na odpowiedź w badaniu opinii, to - co ciekawe - dopłaty popiera tyle samo zwolenników obozu rządzącego (KO + Trzecia Droga + Lewica), co opozycji (PiS i Konfederacji). Tego zdania jest 45 proc. Polaków.

Z kolei negatywny wpływ dopłat na możliwość zakupu własnego M dostrzega 31 proc. popierających obóz rządzący, a także 43 proc. zwolenników opozycji.

Opinie kobiet i mężczyzn

Jak na pytanie o dopłaty do kredytów odpowiadały kobiety i co mówili mężczyźni? 58 proc. Polek uznało, że program ten zdecydowanie lub raczej polepszy sytuację osób chcących kupić własny dom lub mieszkanie. Tego samego zdania było 35 proc. mężczyzn.

Odpowiedź "zdecydowanie pogorszy" lub "raczej pogorszy" wybrało natomiast 27 proc. kobiet i 44 proc. mężczyzn.

Wiek a poparcie dla dopłat

Jeśli chodzi o wiek ankietowanych, to dopłaty do kredytów największym poparciem cieszą się wśród osób w wieku 40-49 lat (65 proc.), a najmniej u respondentów, którzy mają 70 lat i więcej (10 proc.).

Najczęściej odpowiedź "raczej pogorszy" oraz "zdecydowanie pogorszy" wybierali seniorzy powyżej 70. roku życia (52 proc.), a najrzadziej - Polacy między 40. i 49. rokiem życia (22 proc.).

Ankietowani z małych, średnich i dużych miast

Pod względem miejsca zamieszkania, najwięcej (56 proc.) respondentów z miast do 50 tys. mieszkańców uważa, że wprowadzenie programu dopłat do kredytów mieszkaniowych polepszy sytuację osób chcących kupić dom lub mieszkanie. Najmniej badanych wybierających tę odpowiedź pochodzi z miast o wielkości 50-250 tys. mieszkańców (37 proc.).

Najbardziej krytyczni wobec dopłat do kredytów są natomiast mieszkańcy wsi - 44 proc. z nich uważa, że ten pomysł źle wpłynie na możliwość zakupu własnego M. Jeśli chodzi o mieszkańców małych, średnich i dużych miast, to są oni podobnego zdania - około 30 proc. z nich wyraziło krytyczną opinię o takich dopłatach.

Sondaż United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" został przeprowadzony w dniach 14-15 września na próbie 1000 osób metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI / CATI).

Co wiadomo o kredycie "0 procent"?

Nie wiadomo, czy program dopłat do kredytów hipotecznych, zwany "#naStart" lub "kredytem 0 procent", wejdzie w życie. Zależy to od dalszych prac rządu oraz decyzji parlamentarzystów.

W lipcu informowaliśmy, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii chce, aby ustawa dotycząca dopłat do kredytów mieszkaniowych została uchwalona w tym roku, a program wszedł w życie 15 stycznia 2025 roku. Mówił o tym wówczas w Senacie Jacek Tomczak, wiceminister rozwoju i technologii.

