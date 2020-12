Coraz gorsze warunki pogodowe w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami dla województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego i wielkopolskiego. Meteorolodzy ostrzegają również mieszkańców województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego przed oblodzeniami. Gęste mgły mogą z kolei wystąpić w Małopolsce, na Śląsku i na Podkarpaciu.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego i wielkopolskiego IMGW prognozuje wystąpienie miejscami słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź. Alert obowiązuje od soboty od godz. 20 do godzin porannych w niedzielę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem wydano natomiast dla województw: warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Prognozuje się tam zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna powietrza w województwach ma wynieść od -1 st. C do 0 st. C, zaś temperatura minimalna gruntu od -2 st. C do 0 st. C. Ostrzeżenia obowiązują od godz. 20 w sobotę do godz. 9 w niedzielę.



Ostrzeżenie dla Małopolski, Śląska i Podkarpacia

Trudne warunki pogodowe mogą występować również w województwach: małopolskim, śląskim i podkarpackim. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że na tych terenach pojawią się gęste mgły (lokalnie marznące). Widzialność może wynosić miejscami od 100 m do 200 m.

Co oznacza ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.



IMGW przypomina w związku z tym o przestrzeganiu wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia oraz o dostosowaniu swoich planów do warunków pogodowych.