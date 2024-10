Bezpłatne szczepienia nową, zmodyfikowaną szczepionką przeciwko koronawirusowi są coraz bliżej. W tym tygodniu do Polski dotarło ponad 350 tys. dawek preparatu. Od poniedziałku szczepionkę będą mogły zamawiać przychodnie i apteki.

350 tys. dawek nowego preparatu

Akcja bezpłatnych szczepień przeciwko Covid-19 została wstrzymana z końcem sierpnia, gdy minęła data ważności poprzedniego preparatu.

W tym tygodniu o Polski dotarło ponad 350 tys. dawek nowego preparatu. Od poniedziałku szczepionkę będą mogły zamawiać przychodnie i apteki.



Pacjenci pytają o nową szczepionkę od września. W październiku pacjenci dopytują, kiedy szczepionka dotrze do punktów szczepień. My możemy formalnie złożyć zamówienie od najbliższego poniedziałku. Liczymy, że to jeszcze kwestia kilku najbliższych dni, czasami zamówienie jest realizowane w ciągu dwudziestu czterech godzin. Wiele wskazuje na to, że w przyszłym tygodniu pierwsi pacjenci będą mogli dostać szczepionkę - opisuje w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Dobrołowiczem lekarka rodzinna Michalina Bou-Matar z Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.

Jak dodaje lekarka, "zalecenia mówią o tym, że należy odłożyć szczepienie o kilka miesięcy w sytuacji, gdy ostatnio przechorowaliśmy Covid-19".

Poza tym szczepionka jest dla każdego - dodaje Michalina Bou-Matar.



"Szczepionka jest dla każdego"

W tym tygodniu do Polski trafiło ponad 350 tysięcy dawek szczepionki firmy Moderna. Kolejna dostawa zmodyfikowanego preparatu, tym razem firmy Novavax, spodziewana jest pod koniec października. Lekarze zalecają szczepienie przeciwko koronawirusowi przede wszystkim seniorom.



Patrząc na to, że najcięższe przebiegi Covid-19 przy obecnym wariancie dotyczą pacjentów starszych i pacjentów z chorobami, które powodują deficyt odporności, czyli pacjentów onkologicznych i onkohematologicznych, myślę, że te osoby w pierwszym rzędzie powinny być zaszczepione. Covid-19 wywołuje teraz przede wszystkim objawy ze strony górnych dróg oddechowych, to na przykład zapalenie krtani. My w szpitalu leczymy pacjentów w ciężkim stanie, najczęściej z zapaleniem płuc. Tutaj nie jest tak różowo, bo zapalenia płuc, które widzimy w badaniach obrazowych, potrafią przypominać płuca, które widzieliśmy w roku 2020 czy 2021. To nie są banalne infekcje - opisuje prof. Krzysztof Tomasiewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

Tysiąc nowych zakażeń każdego dnia

W Polsce każdego dnia rejestrowanych jest średnio ponad tysiąc nowych zakażeń koronawirusem. W piątek w Polsce zmarły trzy osoby chorujące na Covid-19.

Mam nadzieję, że nowa szczepionka covidowa będzie dostępna szybko, w ciągu kilku dni. Szczepienie zalecamy osobom starszym, pacjentom z cukrzycą, otyłością, przyjmującym leki immunosupresyjne. Zachęcam do szczepienia wszystkich, którzy będą chętni. Preparat jest dopuszczony do użytku od 12. roku życia. Pamiętajmy, że celem szczepienia przeciwko koronawirusowi jest ochrona przed ciężkim przebiegiem choroby, powikłaniami i śmiercią. Część osób nie zachoruje w ogóle, ale to jest wartość dodana, to nie jest cel szczepienia - podkreśla prof. Adam Antczak, pulmonolog, szef Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych.