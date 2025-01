Nie żyje producent telewizyjny Ryszard Sibilski. Miał 69 lat. Prywatnie Sibilski był mężem wokalistki jazzowej Ewy Bem.

Ryszard Sibilski i Ewa Bem / TRICOLORS/EAST NEWS / East News

O śmierci producenta poinformowała w mediach społecznościowych Ewa Bem. "Dziś 17 stycznia 2025 jestem nieszczęśliwa pełnią nieszczęścia. Po brzegi. Mój Ryszard Dindi Sibilski, mój Piękny Mąż i sens mojego życia, choć tak mężnie walczył musiał przegrać. Dla mnie wygrał, bo pozostawił mi wiarę w miłość od pierwszego wejrzenia do grobowej deski. Do zobaczenia, Dindiku" - napisała w poście Ewa Bem.

Ryszard Sibilski z wykształcenia był afrykanistą i ekonomistą. Przez lata był tłumaczem, podróżował po Afryce. Po powrocie do Polski zaczął pracę w Polskim Stowarzyszeniu Jazzowym, a w latach 90. współtworzył stację TVN. W latach 2002-2006 zasiadał w radzie nadzorczej Grupy ITI, do której wówczas należała stacja. Przez następne 18 lat kierował firmą Endemol Shine Polska, odpowiedzialną m.in. za produkcję takich programów, jak "Big Brother", "MasterChef" i "Twoja twarz brzmi znajomo". Z firmy odszedł w listopadzie 2023 r.



Od lutego 2024 r. przeszedł do Jake Vision - producenta m.in. "Tańca z gwiazdami", "Milionerów" oraz "Ninja Warrior" - gdzie był dyrektorem zarządzającym. Sibilski był także członkiem Polskiej Akademii Filmowej.



"Legenda telewizji, fantastyczny facet, oddany mąż, mój ukochany Tata. Choroba odebrała nam go niespodziewanie, a jeszcze tyle było przed nami. Nie powiem spoczywaj w spokoju, bo wiem, Tato, że to nie w Twoim stylu. Jeśli coś tam na górze można działać, to na pewno już tam sobie wszystko ustawiasz" - napisała w mediach społecznościowych córka Ewy Bem i Ryszarda Sibilskiego, Gabriela.