Zgierski sąd aresztował na trzy miesiące mężczyznę, który chciał wykorzystać seksualnie 12-latkę. Podejrzanemu 25-latkowi grozi kara do trzech lat więzienia. O zastosowaniu aresztu poinformował we wtorek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania.

Według śledczych, 25-latek nawiązał za pośrednictwem jednego z portali internetowych kontakt z nieznaną wcześniej dziewczynką, przesyłając jej niejednokrotnie wulgarne treści, wskazujące na chęć spotkania się z nią i jej seksualnego wykorzystania. Przesłał jej także fotografie o charakterze pornograficznym.

Adresatka korespondencji, mimo iż ma 16 lat, poinformowała mężczyznę, że jest 12-latką, co nie wpłynęło jednak na przesyłane treści i deklarowaną chęć spotkania. Podejrzany przedstawiał się jako 19-latek i wykorzystywał jako swoją fotografię innego mężczyzny - mówi Kopania.

Niebawem o zaistniałej sytuacji nastolatka powiadomiła rodziców, a ci z kolei poprosili o pomoc osoby, które podając się za 12-latkę kontynuowały wymianę korespondencji, a następnie pomogły policji w zatrzymaniu mężczyzny.

Jak poinformował Kopania, mężczyzna usłyszał zarzut "nawiązania drogą elektroniczną kontaktu z małoletnią, w celu doprowadzenia poprzez wprowadzenie jej w błąd do spotkania i seksualnego wykorzystania oraz prezentowania treści pornograficznych". Jak dodał, przyjęto, że przestępstwo miało "postać usiłowania nieudolnego", bo z dowodów wynika, że podejrzany będąc przekonanym, że kontaktuje się z 12-letnią dziewczynką, faktycznie nawiązał kontakt z 16-latką.

Według rzecznika, podczas przesłuchania w charakterze podejrzanego mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów. Złożył wyjaśnienia, w których stwierdził, że nie zamierzał spotykać się z 12-latką.

Przeprowadzone zostały oględziny zabezpieczonego telefonu. Śledczy sprawdzają, czy 25-latek nie dopuszczał się podobnych przestępstw na szkodę innych małoletnich.

Jak poinformował Kopania, prokurator wystąpił do zgierskiego sądu z wnioskiem o aresztowanie podejrzanego. We wtorek sąd przychylił się do wniosku i aresztował 25-latka na trzy miesiące.