Prezes PZPN zaapelował także do związków okręgowych i klubów, by dołączyły do akcji pomocowej.

"Jednocześnie zachęcam pozostałe związki i kluby, aby przyłączyły się do akcji pomocowej. Często rywalizujemy na sportowych arenach, ale teraz powinniśmy być jedną drużyną. Wierzę, że solidarne zaangażowanie całego środowiska sportowego w naszym kraju może uczynić różnicę i realnie pomoże rodakom w tym trudnym czasie" - podkreślił.

O zbiórce organizowanej przez Fundację Siepomaga można przeczytać TUTAJ .

Zbiórki na rzecz powodzian można również wesprzeć na stronie serwisu Pomagam.pl, którą znajdziecie TUTAJ .

Południowa Polska walczy z żywiołem

Aktualnie najbardziej dramatyczna sytuacja jest na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Tama w Stroniu Śląskim w powiecie kłodzkim została przerwana. W Głuchołazach w powiecie nyskim napór wody zniszczył most tymczasowy. Do Stronia Śląskiego i Lądka Zdroju właściwie nie można dojechać. Pod wodą są ulice Kłodzka. W wielu miejscach trwa ewakuacja ludności.