Policja przeżywa trudny okres, ale ma być lepiej - twierdzi szef resortu spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Odpolitycznienie służb i wzrost nakładów z budżetu państwa ma doprowadzić do odbudowy policji i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa obywatelom.

Konferencja MSWiA / Radek Pietruszka / PAP

Siemoniak zaznaczył, że policja mierzy się aktualnie z problemami kadrowymi, finansowymi, ale też walczy z aktami dywersji, pomaga na granicy i w walce z powodzią. Zaznaczył, że odbudowywany jest pion kryminalny. Przygotowywany jest też pakiet zmian związanych z poprawą bezpieczeństw w ruchu drogowym.

Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek zaznaczył, że z formacji została "wyprowadzona" polityka. O naborze na najważniejsze stanowiska, np. komendantów, decydują względy merytoryczne - dodał.

Przypomniał o tegorocznej, 20-procentowej podwyżce i zrównaniu uposażeń z wojskiem. Budżet policji w 2024 wzrósł w stosunku do tego z 2023 roku o 30 procent, natomiast budżet na 2025 rok w stosunku do 2023 wrósł o 41 procent.

Efektem tych działań jest wzrost zainteresowani służbą w policji. W tym roku jest już 21 tysięcy kandydatów, to wzrost o kilka tysięcy w stosunku do roku ubiegłego. Możemy stwierdzić, że w tym roku rozpoczyna się proces odbudowy liczebności policji. W tym roku przyjmiemy około 6 tysięcy więcej osób do formacji, a odejdzie około 5,7 tys - poinformował Mroczek.

Wiceszef MSWiA zaznaczył, że wielkie to wyzwanie, by przeprowadzić proces odbudowy policji. Na tę przebudowę złoży się kilka elementów, w tym zmiany w systemie szkolenia i w prawie - wprowadzono np. możliwość powrotu do służby do formacji.

Lepsze warunki dla policjantów?

Doprecyzował, że powołano specjalny zespół do spraw poprawy warunków służby. Zwrócił uwagę, że w ramach tego zespołu - razem m.in. ze stroną społeczną - zajmuje się on przebudową systemu uposażeń, świadczeniami mieszkaniowymi, modernizacją i kwestiami związanymi z ochroną zdrowia funkcjonariuszy w służbie i poza służbą, ale również objęciem opieką zdrowotną rodzin tych funkcjonariuszy.

Wiceszef MSWiA dodał, że resort "podjął wysiłek" wdrożenia świadczeń mieszkaniowych, tych na wzór wojskowych. Zapowiedział również, że oprócz świadczeń mieszkaniowych, podejmowana jest inicjatywa wdrożenia tzw. karty rodzin mundurowych.

Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Boroń zaprezentował dane, z których wynika, że w polskiej policji w 2024 roku każdego dnia do służby patrolowej i obchodowej kierowanych jest 14 tys. 230 funkcjonariuszy, a do służby na drogach 3932 policjantów. Z danych wynika też, że każdego dnia przeprowadzanych jest ponad 14,5 tys. interwencji i dochodzi do 280 zatrzymań na gorącym uczynku.

Tomasz Siemoniak stwierdził: każdego dnia policja zajmuje się 20 tys. zdarzeń, co pokazuje jej skalę działania. To był ciężki, trudny rok, ale wskaźniki pokazują, że ta żmudna, codzienna służba, przynosi rezultat i buduje poczucie bezpieczeństwa wśród obywateli.