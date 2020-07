"Platforma i cała Koalicja Obywatelska muszą być rzecznikiem ludzi ciężko pracujących" - ocenił w rozmowie z "Rzeczpospolitą" lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka. "PiS stał się rzecznikiem osób słabszych, wykluczonych, ale zaniedbuje ludzi, którzy dzięki swojej pracy utrzymują państwo. Temu podziałowi należy przeciwstawić właśnie nową solidarność" – tłumaczył. "Rozwój nie jest możliwy bez ciężkiej pracy" – przekonywał.

Jesteśmy partią opozycyjną. Nasze projekty przepadają w Sejmie. My możemy pewne projekty pokazywać, będziemy też odwoływać się do projektów obywatelskich - tłumaczył Borys Budka w rozmowie z "Rzeczpospolitą". Program będzie na wybory, i to napisany od dołu. W powiatach i regionach. Tak jak pisaliśmy np. programy samorządowe - dodał.

Szef PO pytany o plany na jesień przypomniał, że wówczas ma ruszyć nowy, poszerzony partyjny think tank, którego powstanie zapowiadał już w kampanii wewnętrznej na początku tego roku. Tam będziemy zapraszać ekspertów z różnych dziedzin, będą dzielić się swoimi spostrzeżeniami, ale będą też wobec nas krytyczni. To będzie forum dyskusji eksperckiej oraz wypracowywanie nowych pomysłów. Z nowymi ludźmi na czele - wyliczał.

"Będziemy wszędzie tam, gdzie jeszcze nie byliśmy"

Budka zapowiedział też powstanie Regionalnych Forów Samorządowych, czyli miejsca "współpracy i wymiany doświadczeń między samorządowcami". Nie tylko Koalicji Obywatelskiej. W Polsce powstaje wiele ciekawych pomysłów, ale brak jest ostatecznej koordynacji. Ten filar samorządowy będziemy rozbudowywać - zadeklarował lider Platformy Obywatelskiej w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Nigdy w historii nie było takiego zaciągu nowych, naładowanych energią ludzi do PO jak w ostatnich dniach i tygodniach - ocenił Budka. Według niego w ciągu ostatniego tygodnia do partyjnej młodzieżówki - stowarzyszenia Młodych Demokratów w jednym z regionów przyszło 26 nowych osób. Nie pamiętam czegoś takiego - podkreślił. Zapowiedział też odbudowę struktur i tworzenie biur powiatowych. Będziemy wszędzie tam, gdzie jeszcze nie byliśmy. Daję słowo - obiecał.