Awaryjne lądowanie Boeinga 767 na lotnisku Chopina w Warszawie. Na pokładzie maszyny było 120 pasażerów. Nikomu nic się nie stało.

Samolot włoskiej linii Blue Panorama leciał z Warszawy do Bolonii. Przyczyną awaryjnego lądowania - do którego doszło przed godziną 22:00 - była awaria silnika.

Jak ustalił reporter RMF FM, po starcie samolotu nic nie wskazywało na jakikolwiek problem. Gdy maszyna była już nad Kielcami, piloci otrzymali sygnał o możliwej usterce silnika. Wtedy podjęto decyzję o powrocie do stolicy.



Wszyscy pasażerowie zostali bezpiecznie ewakuowani z samolotu w asyście lotniskowego oddziału straży pożarnej.