Lewica jest gotowa do samodzielnego startu - powiedział współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń. Jak dodał, ubolewa nad tym, że nie udało się zbudować szerokiej koalicji na wybory samorządowe.

Współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty (L) oraz Robert Biedroń / Tomasz Gzell / PAP

We wtorek premier Donald Tusk poinformował, że zapadła decyzja o złożeniu wniosku o rejestrację Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska na wybory samorządowe. Ręczę, że użyję całego swojego autorytetu, jeśli go mam wśród koalicjantów, by nawet gorąca kampania wyborcza nie poróżniła nikogo w koalicji 15 października. Jestem właściwie pewien, że to się uda - zapewnił Tusk.

Do słów szefa rządu w rozmowie z PAP odniósł się do Robert Biedroń, którego formacja rozmawiała z KO o formule startu w wyborach samorządowych.

Biedroń: Nie udało się i ubolewamy

Jesteśmy gotowi do startu samodzielnego, chociaż próbowaliśmy namawiać kolegów do wspólnego, koalicyjnego startu. To się nie udało i ubolewamy jako Lewica nad tym, bo kiedy znaleźliśmy wspólny mianownik do rządzenia, współtworzymy rząd, to wydawało się naturalne, że powinniśmy razem startować - powiedział.

Jak zaznaczył współprzewodniczący Nowej Lewicy, formuła startu w wyborach samorządowych nie poróżni formacji, które tworzą obecną większość koalicyjną. To nie sprawi, że będą jakieś konflikty - zapewnił.

Lewica będzie startowała jako formacja szeroka, zjednoczona, podkreślająca jeszcze bardziej potrzebę walki o wartości lewicowe, szczególnie gdy widzimy, że ciężko jest uzyskać większość, co do wielu lewicowych postulatów - powiedział Biedroń.

Biedroń: Będziemy prosili o głosy

Według niego "ten wynik Lewicy powinien być mocniejszy, żeby takie sprawy związane z dobrymi usługami publicznymi, z dostępem do ochrony zdrowia, do edukacji, do mieszkań, do transportu publicznego, były jeszcze lepiej realizowane".

Lewica będzie miała większą możliwość teraz do podkreślania tych różnic, że to my zawsze byliśmy w tym wiarygodni w tej walce i - jeśli ktoś chce Polski dobrze zorganizowanej, samorządnej - to będziemy do tego namawiali i prosili o głosy na nas - podkreślił.

Polityk zaznaczył także, że wszystkie współpracujące formacje idą obok siebie, ale każdy idzie swoją drogą.

Biedroń: Do sejmików osobno, inne scenariusze na stole

W najbliższą sobotę ogłosimy formułę startu i z jakimi środowiskami, w jakich konfiguracjach będziemy startowali - poinformował również Biedroń i przekazał, że w sobotę ma obradować Rada Krajowa Nowej Lewicy.

Pytany o lokalną współpracę z Koalicją Obywatelską i Trzecią Drogą, Biedroń odparł, że jego ugrupowanie jest na taką ewentualność otwarte. Do sejmików będziemy startowali osobno, a inne scenariusze leżą na stole - dodał. Jesteśmy tą formacją, która najbardziej podkreśla potrzebę współpracy, szukania tego, co nas łączy i będziemy to nadal robimy - wszędzie tam, gdzie jest to możliwe - zaznaczył.