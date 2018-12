Z bezpłatnej nauki podstaw programowania komputerowego dla dzieci można skorzystać w szesnastu polskich miastach. W ramach akcji Godzina Kodowania otwarto tam Kluby Młodego Programisty. To część trwającego Tygodnia Edukacji Informatycznej. "Zajęcia są adresowane do dzieci w wieku od pierwszej do szóstej klasy szkoły podstawowej. Kluby działają między innymi w Nysie, Siedlcach, Stargardzie. Uczymy dzieci tego, że idea programowania polega na tym, że skomplikowane problemy rozkładamy na mniejsze części" - tłumaczy Karolina Olejak, organizatorka akcji.

