Ponad 500 mln zł - tyle będzie kosztowała budowa blisko 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S17 między Izbicą a węzłem Zamość Sitaniec. GDDKiA właśnie podpisała umowę na jej realizację.

Zdjęcie ilustracyjne / Wojtek Jargiło / PAP

GDDKiA podpisała umowę z wykonawcą na zaprojektowanie i budowę blisko 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S17 między Izbicą a węzłem Zamość Sitaniec. Za inwestycję odpowiedzialne będzie konsorcjum firm GAP Insaat , Fabe Polska oraz Side Midas Stroy.



Blisko 10-kilometrowy odcinek drogi będzie w większości przebiegać wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 17. Trasa rozpocznie się za Izbicą, ominie od zachodniej strony Chomęciska Małe i zakończy w okolicach Sitańca.



Inwestycja obejmuje również budowę m.in. dwóch węzłów (Stary Zamość, Zamość Sitaniec) i 27 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt), a także dróg lokalnych.



Wykonawca ma dokładnie 41 miesięcy na zaprojektowanie, wybudowanie trasy i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Latem przyszłego roku do wojewody lubelskiego powinien trafić wniosek o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Budowa planowana jest w latach 2026-2028. Koszt inwestycji to ok. 504 mln zł.

Droga ekspresowa S17 z Piask pod Lublinem do granicy z Ukrainą w Hrebennem będzie liczyć w sumie ok. 125 km. Obecnie na etapie realizacji są jeszcze trzy odcinki S17 od Zamościa w kierunku Hrebennego o łącznej długości 55 km.