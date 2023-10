Na razie nie wiadomo, ile osób wróci do Polski. Stworzymy listę, zobaczymy, ile osób będzie chętnych do ewakuacji. Sprawdzamy, jakie są możliwości i potrzeby. Jeżeli będzie potrzeba organizacji kolejnych lotów ewakuacyjnych, to ich nie wykluczamy - przyznał wiceszef MSZ.

Jabłoński przekazał, że wciąż nie ma informacji o tym, że Polacy ucierpieli w wyniku konfliktu w Izraelu. Jeżeli jakiekolwiek nowe informacje się pojawią, to natychmiast podamy je do publicznej wiadomości - powiedział.

Ewakuacja konieczna, bo linie lotnicze odwołują rejsy

Wiele linii lotniczych odwołało w ten weekend loty do i z Tel-Awiwu w związku z atakiem Hamasu na Izrael - poinformowała w niedzielę agencja AFP. Największy przewoźnik lotniczy w Europie, niemiecka Lufthansa, odwołała do poniedziałku włącznie wszystkie loty do/z Tel-Awiwu z powodu "sytuacji w sferze bezpieczeństwa".

Taką samą decyzję podjęła filia Lufthansy, belgijskie linie Brussels Airlines. Według firmy jest ona "gotowa współpracować z władzami w celu zorganizowania repatriacji lub lotów ratunkowych".

Połączenia z Tel-Awiwem zawiesiły też do odwołania francuskie linie Air France, które według rzecznika obsługują zwykle dwa loty dziennie do Tel-Awiwu.

O odwołaniu wszystkich lotów do Tel-Awiwu do poniedziałku włącznie poinformowała też tania linia grupy Air France-KLM, Transavia.

"Z powodu sytuacji w Izraelu" taką samą decyzję podjęły hiszpańskie tanie linie lotnicze Iberia Express.

O odwołaniu w sobotę i niedzielę lotów z Warszawy do Tel-Awiwu powiadomiły też polskie linie LOT.

Podobne decyzje podjęły m.in. greckie linie Aegean Airlines, szwajcarskie Swiss (po przeanalizowaniu sytuacji Swiss wykonał jeszcze loty z/do Tel-Awiwu w połowie dnia w sobotę), Austrian Airlines i węgierski Malev.