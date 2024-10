Od 5 do 15 tys. zł za marnowanie żywności oraz 5 tys. zł za nieprzeprowadzanie kampanii edukacyjno-informacyjnej przez sprzedawców - takie właśnie kary przewiduje projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu marnowania żywności opublikowany w czwartek przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Resort rolnictwa zajął się kwestią marnowania jedzenia

Projektowana nowelizacja ustawy ma ograniczyć marnowanie żywności, które zdaniem resortu rolnictwa nadal jest powszechne.

"Po 5 latach obowiązywania ustawy zarówno organizacje pożytku publicznego jak również Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ) zwracają uwagę na konieczność doprecyzowania przepisów w zakresie definicji marnowania żywności i sprzedawcy żywności" - wskazali autorzy projektu.

Triki sprzedawców i problem z handlowymi gigantami

Zauważyli, że ta obecna pozwala na unikanie przez sklepy ponoszenia opłat za marnowanie. "Część sprzedawców doprowadza do upływu terminów przydatności sprzedawanej żywności, by przekwalifikować żywność na odpad, za który według nich nie trzeba uiszczać opłaty" - stwierdzono w uzasadnieniu.

W odniesieniu do definicji "sprzedawcy żywności" wskazywano na problemy z odpowiedzialnością jednostkowych punktów handlowych należących do dużych sieci. "Obecne brzmienie definicji sprzedawcy nie pozwala również na prowadzenie skutecznych kontroli, ponieważ można skontrolować tylko raz jeden punkt, a w przypadku sieci handlowych może to być tylko jedna placówka w województwie" - zaznaczono.

Co się zmieni?

Resort rolnictwa chce między innymi - w kwestii zmiany w definicji marnowania żywności - by jednoznacznie wynikało z niej, że dopóki żywność nie stanie się odpadem, należy podejmować działania, które mają przeciwdziałać marnowaniu. "Marnowaniem są nie tylko działania, na skutek których żywność jest marnowana, ale także i zaniechania, które doprowadziły do przeterminowania" - podkreślono w uzasadnieniu.

W projekcie ustawy wprowadzono przepisy zobowiązujące sprzedawcę żywości do zawarcia umowy z organizacją pozarządową do 31 grudnia na kolejny rok kalendarzowy. Podniesiono też stawkę opłaty za marnowanie żywności z 0,1 zł/kg do 0,5 zł/kg "w celu większego zaangażowania sprzedawców żywności do przeciwdziałania marnowaniu żywności i podjęcia działań zmierzających do przekazywania nieodpłatnie niesprzedanych produktów żywnościowych".

Przewidziano również zmiany wysokości kar pieniężnych nakładanych za marnowanie żywności. Zakres ma się zwiększyć: z kary do 10 tys. zł na karę do 15 000 zł. Wprowadzono też karę za nieprzeprowadzanie kampanii edukacyjno-informacyjnej w wysokości 5 tys. zł.

Nowelizacja zakłada, że do postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy, stosowane będą przepisy dotychczasowe. Projektowany termin wejścia w życie ustawy to 3 miesiące od dnia jej ogłoszenia.