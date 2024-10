Pokryją koszty energii i paliwa

Specustawa zawiera przepisy dotyczące pomocy dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi. Mają oni otrzymać 16 tys. zł na każdego zgłoszonego do ubezpieczenia w ZUS lub równowartość 75 proc. średniomiesięcznego przychodu osiągniętego rok wcześniej. Pomocą objęci zostaną prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze, pracodawcy i przedsiębiorcy prowadzący tzw. działalność sezonową.



Pułap wsparcia dla jednego przedsiębiorcy określono na milion złotych, a na pomoc dla dotkniętych przez powódź firm zarezerwowano miliard złotych.

Projekt przewiduje też zwiększenie do tysiąca złotych zasiłku dla rodziny lub osoby samotnie gospodarującej poszkodowanej w wyniku powodzi w celu pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej lub paliwa niezbędnych do osuszenia pomieszczeń zajmowanych przez tę rodzinę lub osobę.



Na ten cel przeznaczone mają być dodatkowe pieniądze z budżetu państwa w kwocie 25 mln zł, pochodzące z rezerwy celowej. Zgodnie z projektem pracownik poszkodowany w powodzi otrzyma prawo do dodatkowego płatnego urlopu w wymiarze do 20 dni na usuwanie skutków żywiołu. Pracodawca będzie mógł uzyskać zwrot kosztów wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne za czas tego urlopu z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.