Rozszczelnienie rurociągu na wysokości ulicy Ciszewskiego na warszawskim Ursynowie. Ciepła nie ma prawie 50 bloków. "Dostawy powinny być wznowione w poniedziałek około 4 rano" - poinformowała Aleksandra Żurada z Veolia Energia Warszawa.

Ciepła nie ma prawie 50 bloków na Ursynowie / Pixabay

Przerwa w dostawach ciepła nastąpiła o godz. 5.45 w rejonie ul. Ciszewskiego.

Jak wyjaśniła Żurada, doszło do rozszczelnienia rurociągów na dużej średnicy - 500 mm.



W tej chwili odciętych jest 47 budynków, w tym budynek SGGW i ośrodek rehabilitacyjny - powiedziała. Reszta to budynki mieszkalne.



Ciepła nie mają budynki przy ulicach: Ciszewskiego (5 i 8), Gutta, (1,2), Kiedacza (52, 56), Kopcińskiego (1,3, 4-9, 12,14,16,18), Nowoursynowska(2-5, 7-9), Nugat (2-5, 7-9), Przybylskiego (1-12), Rosoła (58), Urwisko (21B).



Trwają prace nad przywróceniem dostaw ciepła. Wymieniany jest fragment rurociągu, który od około północy będzie nawadniany. Prawdopodobnie o 4 rano będzie wznowiona dostawa ciepła do tych budynków, ale robimy wszystko, żeby ciepło szybciej popłynęło do mieszkańców - dodała Żurada.

(m)