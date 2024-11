Rynek motoryzacyjny od dekad był stabilnym segmentem gospodarki, opartym na tradycyjnych modelach sprzedaży. Klienci wybierali się do salonów samochodowych, testowali auta, negocjowali cenę i dopiero wtedy decydowali się na zakup. Jednak wraz z rozwojem technologii oraz gwałtowną digitalizacją życia, zwłaszcza przyspieszoną przez pandemię, sposób, w jaki kupujemy samochody, ulega dynamicznym zmianom. Aktualnie rynek sprzedaży samochodów przez internet jest zdominowany przez duże korporacje, co powoduje, że często Klient spotyka się ze skomplikowanym procesem sprzedaży i brakiem jednego, dedykowanego opiekuna, który mógłby być z nim od pierwszego kontaktu aż do odebrania wymarzonego samochodu. Powoduje to często problem z uzyskaniem nawet najprostszej informacji zwrotnej, na jakim etapie jest zamówienie Klienta. Czy przy tak trudnej decyzji, jaką jest zakup nowego auta oraz dobranie jego finansowania jest możliwe, aby wszystko przebiegło w prostszy sposób? Czy w dobie korporacji jest możliwe indywidualne podejście do Klienta? Odpowiedzią na te problemy ma być spółka Automotive Centrum.

/ Materiały prasowe

Automotive Centrum - historia i misja firmy

Firma Automotive Centrum została założona w 2020 roku przez Pawła Dmowskiego i Tomasza Cichego. Od samego początku działalności przyświecały nam dwie idee: chcieliśmy być firmą, która rzeczywiście organizuje Klientom najlepsze ceny na samochody na rynku, jednocześnie nie posiadając skomplikowanych korporacyjnych reguł i procesów. Cenimy elastyczność i indywidualne podejście do Klienta, które w przypadku naszej firmy nie jest wyłącznie sloganem - mówi Paweł Dmowski, Prezes Zarządu Automotive Centrum. Na stronie www.automotivecentrum.pl można przeczytać "nie jesteśmy jednorazową transakcją a długofalowa współpraca wszędzie tam, gdzie chodzi o finansowanie samochodu". Przez 4 lata naszej działalności udowodniliśmy, że nasze założenia można wdrożyć w życie na rynku sprzedaży samochodów online. Świadczą o tym opinie klientów, którzy chętnie wracają po kolejne samochody oraz polecają nas innym swoim znajomym, co motywuje nas do jeszcze cięższej pracy. W naszej firmie jesteś człowiekiem, a nie numerem w tabeli sprzedażowej - mówi Tomasz Cichy. Pamiętamy prawie każdą historię zakupową naszych klientów, znamy Ciebie i Twoje potrzeby, dzięki temu jeszcze lepiej sprostamy Twoim oczekiwaniom.

Tajemnica niskich cen - zaufany partner który pomoże Ci w zakupie nowego auta

Nie bez powodu siedziba firmy Automotive Centrum mieści się w Wołominie, nie potrzebujemy biura w pięknym warszawskim biurowcu, zależy nam na ograniczeniu kosztów prowadzenia firmy, dlatego wybraliśmy niskobudżetową lokalizację dzięki temu nie obciążamy naszych klientów ukrytymi kosztami - mówi Paweł Dmowski.

Dodatkowym ukrytym kosztem jaki ponosi Klient, kupując auto w dużej korporacji, jest między innymi marketing, a nasze doświadczenie powoduje, że większość czynności marketingowych jesteśmy w stanie wykonać samodzielnie - mówi Adam Todorowski, Dyrektor ds. rozwoju i strategii sprzedaży. W konsekwencji spółka oferuje Klientom bardzo konkurencyjną cenę za auto.

Automotive Centrum pomoże w zakupie samochodu Twoich marzeń

Wbrew pozorom, samodzielny zakup nowego samochodu przez Klienta nie jest łatwą czynnością. Wiąże się on ze znalezieniem pojazdu w odpowiedniej konfiguracji, negocjacją rabatu a następnie jeszcze wybraniem odpowiedniej formy finansowania. Automotive Centrum powstało jako odpowiedź na skomplikowany proces zakupu nowego samochodu. Nasi Doradcy są ekspertami w zakresie motoryzacji oraz finansów. Naszym zadaniem jest przeprowadzenie za Klienta wszystkich czynności związanych z zakupem auta, oszczędzając jego czas i pieniądze. Gdyby Klient chciał samodzielnie wynegocjować rabat oraz znaleźć odpowiednie finansowanie to musiałby być doskonale zorientowany w zakresie motortyzacji oraz finansowów, a poza tym, zajęłoby mu to minimum kilka dni. Nasi Klienci to przedsiębiorcy, wolą w tym czasie zająć się swoim biznesem, a czynności związane z zakupem samochodu oddać w ręce naszego Eksperta, co dla obu stron jest korzystnym rozwiązaniem - mówi Kamil Jakóbiak, Dyrektor ds. sprzedaży i produktu.

Przez 4 lata działalności Automotive Centrum wypracowało relację z dealerami każdej marki samochodów. W bieżącej ofercie spółka posiada większość marek oraz setki różnych konfiguracji. Pozwala to na oszczędność czasu klientów, ponieważ podczas jednej rozmowy telefonicznej z ekspertem Automotive Centrum, Klient może porównać kilka samochodów i wybrać najlepszą z możliwych opcji nie wychodząc z domu. Świadczy o tym również profil Spółki na Facebooku, na którym możemy znaleźć historie zadowolonych Klientów. To my negocjujemy najlepszą cenę za Klienta - dodaje Tomasz Cichy, który w firmie odpowiada za kontakt z dostawcami. Dzięki wieloletniej współpracy z dealerami oraz wypracowanej relacji nasza firma wie, jaka musi być cena za nowe auto, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów. Zawsze wymaga to długotrwałych negocjacji, którymi nie musi się martwić nasz klient, ponieważ Automotive Centrum bierze to na swoje barki.

Wiele instytucji finansujących w jednym miejscu

Automotive Centrum nie tylko pomaga w wyborze nowego samochodu, ale również pomaga wybrać swoim Klientom odpowiednie finansowanie, co w dzisiejszych czasach jest równie ważne w obliczu dynamicznych zmian w gospodarce rynkowej. Spółka współpracuje aż z 12 instytucjami finansującymi, a nasi doświadczeni eksperci pomogą wybrać odpowiednie dla każdego klienta finansowanie. Czujemy się odpowiedzialni za podjęte przez Klientów decyzje, dlatego zależy nam, aby wybrane za naszym pośrednictwem inwestycje były sukcesem. Nasi Doradcy to grono Ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w branży finansowej. Przeprowadzając proces rekrutacji nowych pracowników, stawiamy nacisk, aby nasi doradcy posiadali wiedzę w zakresie bankowości oraz podatków, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować naszym Klientom fachowe doradztwo - mówi Kamil Jakóbiak. Spółka oferuje współpracę z instytucjami finansowymi oferującymi leasing, najem długoterminowy, kredyt samochodowy a nawet kredyt gotówkowy. Zarządzający spółką deklarują, że portfel Klientów, którzy skorzystali z oferty finansowej za ich pośrednictwem jest wzorowy, głównie dzięki dobraniu Klientom odpowiedniej formy finansowania.

Kolejne kroki Automotive Centrum

Automotive Centrum gwarantuje indywidualne podejście, o czym świadczy fakt, że do Klienta jest przypisany jeden, indywidualny Doradca od momentu pierwszego kontaktu, do momentu wydania pojazdu. Czy dotychczasowy model jest możliwy do utrzymania w sprzedaży na dużą skalę? We wrześniu do naszej Firmy dołączyło dwóch doświadczonych managerów: Adam Todorowski oraz Kamil Jakóbiak, którzy mają wieloletnie doświadczenie w sprzedaży aut online. Po pierwszych miesiącach współpracy widzimy skokowy wzrost sprzedanych aut, przy jednoczesnym zachowaniu dobrej jakości obsługi Klienta. Doskonale uzupełniamy swoje kompetencje, dzięki czemu chcemy nadal zachować najlepsze opinie w branży - wspomina Paweł Dmowski, Prezes Zarządu. Mamy ambicję być w pierwszej trójce największych firm sprzedających auta przez internet. Jestem przekonany, że nasze doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą oraz wypracowana atrakcyjna oferta Automotive Centrum pozwoli na osiągnięcie tego celu już w przyszłym roku. Nasze plany zakładają sprzedaż 150 nowych aut miesięcznie już w czerwcu 2025 i wszystko wskazuje na to, że ten cel zrealizujemy - dodaje Adam Todorowski.

Czy się uda? Decydujący będzie 2025 rok

Jak wspominają zarządzający Spółką, Firma ma ambitne plany, tym bardziej że nie zamierza rozszerzać swoich struktur, tak jak to czynią inne firmy w branży. Czy taki model biznesowy okaże się efektywny i wyznaczy nowe trendy na rynku sprzedaży nowych samochodów online? To pokaże już 2025 rok, który ma okazać się przełomowy dla Automotive Centrum.