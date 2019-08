Prowincjał dominikanów o. Paweł Kozacki wydał oświadczenie dot. ostatnich wypowiedzi o. Pawła Gużyńskiego, który apelował o dymisję arcybiskupa Marka Jędraszewskiego po jego słowach o "tęczowej zarazie" i rozpoczął internetową akcję pisania listów w tej sprawie. "Podjąłem decyzję, by udał się on do jednego z klasztorów kontemplacyjnych na trzytygodniową pokutę" - napisał o. Kozacki.

REKLAMA