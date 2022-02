34 osoby zatrzymane, zabezpieczone setki tysięcy produktów leczniczych: głównie anabolików i leków czy na potencję, a także inne półfabrykaty służące do ich produkcji o łącznej wartości co najmniej 40 mln zł - to wstępne podsumowanie operacji CBŚP, przeprowadzonej w Poznaniu i okolicy.

