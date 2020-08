"W Wiśle, od Warszawy w stronę Gdańska, unikaj kąpieli i sportów wodnych. Nie używaj do mycia wody z rzeki" - ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Nieczystości spływające bezpośrednio do Wisły na wysokości ul. Farysa na warszawskich Bielanach / Leszek Szymański / PAP

Alert RCB został wydany - jak przekazano - w związku z awarią oczyszczalni ścieków "Czajka" w Warszawie.

Wiadomość z alertem zamieszczono na stronie RCB oraz rozesłano SMS-ami. Otrzymali ją odbiorcy z Warszawy, Płocka i powiatów warszawskiego zachodniego, legionowskiego, nowodworskiego, płońskiego, sochaczewskiego i płockiego z województwa mazowieckiego oraz Włocławka i powiatów włocławskiego i lipnowskiego z województwa kujawsko-pomorskiego.



Uwaga! Główny Inspektor Sanitarny apeluje: w Wiśle, od Warszawy w stronę Gdańska, unikaj kąpieli i sportów wodnych. Nie używaj do mycia wody z rzeki - brzmi rozesłana wiadomość.



W sobotę doszło do awarii rury przesyłowej do oczyszczalni ścieków "Czajka" w Warszawie. W efekcie prowadzony jest tam awaryjny zrzut ścieków do Wisły.