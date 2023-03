"W wieku 79 lat zmarł Aleksander Łuczak. Wicepremier, minister edukacji narodowej, wieloletni parlamentarzysta. Ludowiec i naukowiec, który zawsze kierował się dobrem Polski i drugiego człowieka" - poinformował prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Aleksander Łuczak urodził się 10 września 1943 roku w Legionowie.

Ukończył w 1966 studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W 1972 uzyskał stopień doktora nauk historycznych, habilitował się w 1982. Od 1977 był zawodowo związany z Instytutem Nauk Politycznych UW, doszedł do stanowiska profesora nadzwyczajnego tej uczelni.

W latach 1966-1989 był członkiem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, od 1989 do 1990 Polskiego Stronnictwa Ludowego "Odrodzenie", a w latach 1990-2001 Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Od 1988 do 1990 był wiceministrem edukacji. W 1989 brał udział w obradach podzespołu do spraw nauki, oświaty i postępu technicznego Okrągłego Stołu po stronie rządowej. W latach 1989-2001 sprawował mandat posła X, I, II i III kadencji początkowo z ramienia ZSL, następnie z listy PSL.

W 1992 kierował Urzędem Rady Ministrów w czasie pełnienia funkcji premiera przez Waldemara Pawlaka. Od 26 października 1993 do 6 marca 1995 sprawował funkcję wicepremiera oraz ministra edukacji narodowej w jego rządzie. Od 7 marca 1995 do 31 października 1997 był przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych w rządach Józefa Oleksego oraz Włodzimierza Cimoszewicza. Do 7 lutego 1996 w pierwszym z nich pełnił jednocześnie nadal funkcję wicepremiera. Od listopada 2001 do grudnia 2005 zasiadał w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, od 5 czerwca 2003 do grudnia 2005 pełniąc funkcję jej wiceprzewodniczącego. W 2010 bez powodzenia kandydował z listy PSL do sejmiku mazowieckiego.

W latach 1997-2000 był prezydentem Światowej Skautowej Unii Parlamentarnej. W 2012 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.