W weekend w czterech miejscach w Małopolsce będą działać mobilne punkty szczepień przeciwko Covid-19. Każdy, kto ma wystawione e-skierowanie, będzie mógł tam przyjąć jednodawkowy preparat Johnson & Johnson. Nie będzie konieczności wcześniejszego umawiania się.

Zdjęcie ilustracyjne / Albert Zawada / PAP

Mobilne punkty w ramach akcji "Szczepimy się od Giewontu po Pustynię Błędowską" zostaną zorganizowane w Krynicy-Zdroju (deptak przy pomniku Adama Mickiewicza), Szczawnicy (obok Dolnej Stacji Kolei Linowej - Promenada) i Zakopanem (róg ul. Zaruskiego i Krupówki przy poczcie), a także na Pustyni Błędowskiej (przy "Róży Wiatrów") w Kluczach. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita podkreśla, że w sumie przygotowano ok. 5 tys. szczepionek.

Najwięcej szczepionek trafi do Zakopanego, bo jest to niejako stolica turystyki w Małopolsce. Duża liczba będzie także do Szczawnicy i Krynicy. Nieco mniej zastrzyków dotrze do punktu na Pustyni Błędowskiej, ale zachęcam do tego, aby w sobotę i niedzielę w miarę wcześnie pojawić się w tych miejscach, stanąć w kolejce i skosztować wspaniałych rzecz, które przygotowaliśmy wspólnie z wojskiem, strażą pożarną czy policją - mówił Łukasz Kmita.

Wiele atrakcji

Jak zaznaczył wojewoda małopolski, przy mobilnych stoiskach będzie mnóstwo atrakcji. Na Pustyni Błędowskiej odbędzie się piknik rodzinny towarzyszący akcji. Będą atrakcje dla całych rodzin - pokaz sprzętu policyjnego, wyposażenia żołnierskiego, nauka udzielania pierwszej pomocy, żołnierska grochówka, a przy sprzyjającej pogodzie pokaz skoków spadochronowych.

Stoiska promocyjne prezentujące uzbrojenie i wyposażenie żołnierzy wojsk powietrznodesantowych znajdą się także w Krynicy-Zdroju, Szczawnicy i Zakopanem. Zaprezentuje się też Karpacki Oddział Straży Granicznej.

Dzięki Państwowej Straży Pożarnej będzie można zobaczyć pokaz ratownictwa chemiczno-ekologicznego i wodno-nurkowego. Te wydarzenia odbędą się w Szczawnicy. W Krynicy-Zdroju strażacy pokażą, jak pracuje się z psami poszukiwawczymi, a w Zakopanem zapewnią ściankę wspinaczkową dla dzieci.

Szczepienia we wszystkich czterech punktach odbędą się w sobotę i niedzielę od 10 do 18.

Ostatnia prosta

Włączamy piąty bieg. To ostatnia prosta. W Małopolsce w pełni zaszczepiło się ponad 652 tys. osób. Niebawem liczba szczepień wykonanych w naszym województwie przekroczy 2 miliony. Za ostatnią dobę mamy prawie 41,3 tys. podanych szczepionek. To drugi najwyższy wynik - 2 czerwca raporty mówiły o 53 tys. szczepień. Chcemy jeszcze te dane polepszyć, stąd pomysł, by zorganizować weekendową akcję szczepień. W kwietniu odbyło ok. 443 tys. szczepień, w maju - prawie 680 tys. Mam nadzieję, że czerwiec przyniesie jeszcze lepszy wynik - podkreśla Łukasz Kmita.