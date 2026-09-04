Afera Zondacrypto: Sąd zdecydował o areszcie dla trojga podejrzanych

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Anna P., Jaromira W. i Rafał Z., którzy wczoraj usłyszeli zarzuty w sprawie afery upadłej giełdy kryptowalut Zondacrypto, zostali aresztowani. Sąd w całości przychylił się do wniosków złożonych przez śląski wydział Prokuratury Krajowej.

Jedna z zatrzymanych Anna P. podczas doprowadzenia na posiedzenie aresztowe do Sądu Rejonowego w Katowicach; fot. Art Service

Jedna z zatrzymanych Anna P. podczas doprowadzenia na posiedzenie aresztowe do Sądu Rejonowego w Katowicach; fot. Art Service / PAP

Troje podejrzanych w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto - Anna P., Jaromira W. i Rafał Z. - zostało tymczasowo aresztowanych na trzy miesiące. Osoby te zostały zatrzymane w środę, a następnie przewiezione do śląskiego wydzuału Prokuratury Krajowej, gdzie przedstawiono im zarzuty i przesłuchano.

Troje podejrzanych w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto – Anna P., Jaromira W. i Rafał Z. – zostało tymczasowo aresztowanych na trzy miesiące – poinformowała PAP w piątek rzeczniczka Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak.

Sąd pozytywnie rozpatrzył wnioski prokuratury o tymczasowe aresztowanie trojga podejrzanych - powiedziała rzeczniczka prokuratora generalnego prok. Anna Adamiak.

Jakie zarzuty usłyszeli podejrzani?

Annie P. przedstawiono trzy zarzuty:

udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, działającej od 2020 do 2026 r., której celem było przejęcie składników majątku Sylwestra Suszka,

wyrządzenia - wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami - szkody majątkowej wielkich rozmiarów operatorowi Zondacrypto, czyli firmie BB Trade Estonia, przez przejęcie położonej w Katowicach nieruchomości o wartości 700 tys. zł,

utrudniania postępowania dot. pozbawienia wolności Sylwestra Suszka przez demontaż i zabranie dysku z monitoringu ze stacji paliw, gdzie ostatni raz widziany był Sylwester Suszek, a także nakłanianie do składania fałszywych zeznań.

Jaromirze W. również przedstawiono trzy zarzuty:

udziału w tej samej zorganizowanej grupie przestępczej, co Anna P.;

wyrządzenia - wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami - BB Trade Estonia szkody majątkowej wielkich rozmiarów, przez przejęcie prawie 8 mln zł z rachunku firmy na zakup nieruchomości we Francji, uzyskanie potwierdzenia spłaty 2,9 mln euro pożyczki, której w rzeczywistości nie spłaciła oraz przejęcie nieruchomości położonej w Katowicach o wartości 800 tys. zł;

prania pieniędzy pochodzących z przestępstw związanych z działalnością BB Trade Estonia w kwocie 7,5 mln zł, przez fikcyjne nabycie nieruchomości.

Rafałowi Z. przedstawiono zarzut przywłaszczenia powierzonego mu mienia należącego do BB Trade Estonia, tzn. 1,7 mln zł. W ocenie śledczych Rafał Z. przyjął pieniądze w określonym celu, a wykorzystał je dla własnych potrzeb.

Podejrzani nie przyznali się do zarzucanych im czynów, ale złożyli wyjaśnienia. Grozi im maksymalnie od 8 do 10 lat pozbawienia wolności.