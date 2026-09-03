„Zorganizowana grupa przestępcza” i „przywłaszczenie mienia”. Są zarzuty ws. Zondacrypto

RMF24

Są zarzuty dla trojga osób zatrzymanych w środę w sprawie Zondacrypto. Anna P. i Jaromira W. usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rafał Z. usłyszał zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. Do sądu rejonowego Katowice-Wschód zostaną skierowane trzy wnioski o areszt.

Rzeczniczka Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak poinformowała, że zatrzymana w środę Anna P. usłyszała zarzut popełnienia trzech przestępstw.

Pierwszy z nich dotyczy udziału w zorganizowanej grupie przestępczej „mającej na celu przejęcie składników majątku Sylwestra Suszka”. Drugi - wyrządzenia szkody w majątku operatora Zondacrypto firmy BB Trade Estonia (chodzi o przyjęcie nieruchomości w Katowicach wartej 700 tys. zł). Trzeci zarzut dotyczy „utrudniania postępowania w sprawie pozbawienia wolności Sylwestra Suszka”.

Jaromira W. również usłyszała zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej - przekazała prok. Adamiak. Dodała, że kolejny zarzut dotyczy działania na szkodę operatora Zondacrypto poprzez przejęcie około 8 mln złotych. Podejrzana uzyskała też potwierdzenie spłaty pożyczki na kwotę 2,9 mln euro, której nie spłaciła, a także przejęła nieruchomość położoną w Katowicach - wyjaśniła prok. Adamiak.

Prokurator ponadto przedstawił kobiecie zarzut prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa.

Rafał Z. usłyszał jeden zarzut: przywłaszczenia powierzonego mienia należącego do operatora Zondacrypto w kwocie 1,7 mln złotych.

Prok. Adamiak przekazała, że podejrzani nie przyznali się do zarzucanych im czynów, ale złożyli wyjaśnienia.

Dodała, że za zarzucane podejrzanym czyny grozi nawet 8, 10 lat więzienia.

Wnioski o areszt

Prok. Adamiak powiedziała, że z uwagi na nieprzyznanie się podejrzanych do zarzucanych im czynów oraz to, że zgromadzony materiał dowodowy nie pozostaje spójny z treścią ich wyjaśnień, prokurator uznał, że zachodzi obawa matactwa procesowego i złoży wniosek o tymczasowe aresztowanie Anny P., Rafała Z. i Jaromiry W.

Niebawem do sądu rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach zostaną skierowane trzy wnioski o tymczasowe aresztowanie podejrzanych - poinformowała prok. Adamiak.

Powiedziała również, że „przyjęta kwalifikacja prawna stwarza realne zagrożenie wymierzenia im w przyszłości przez sądy surowej kary”.

Afera Zondacrypto

Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach 17 kwietnia br. pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.

Na początku sierpnia br. śledztwo w sprawie Zondacrypto zostało połączone z postępowaniem w śląskim wydziale PK związanym z zaginięciem Sylwestra Suszka – założyciela poprzedniczki Zondacrypto, giełdy kryptowalut BitBay. Suszek zniknął w marcu 2022 roku. Połączone śledztwo prowadzi obecnie śląski wydział PK.