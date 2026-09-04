„Widać, że oni się boją”. Rzecznik rządu zaapelował do posłów prawicy

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„Myślę, że ta sprawa dopiero się rozkręca” - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Adam Szłapka, komentując aferę związaną z upadłą giełdą kryptowalut Zondacrypto. Rzecznik rządu zaapelował do posłów prawicy, by „porządnie się zastanowili”, czy chcą podtrzymać weto prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptoaktywów. W programie poruszono również kwestię kandydatury Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Afera związana z upadłą giełdą kryptowalut Zondacrypto nabiera tempa - w środę poinformowano o zarzutach dla trzech osób zatrzymanych w tej sprawie. Żeby tego było mało, Sejm będzie dziś głosować nad odrzuceniem trzeciego już weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptoaktywów.

Nie dziwi zatem, że kwestia kryptowalut zdominowała Poranną rozmowę w RMF FM, której gościem był rzecznik rządu Adam Szłapka. Na kilka godzin przed głosowaniem w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta, rozmówca Tomasza Terlikowskiego zwrócił się do posłów prawicy, mówiąc, że mają jeszcze trochę czasu, by porządnie się zastanowić, czy na pewno chcą podtrzymać weto głowy państwa.

Nie liczę na rozsądek posłów prawicy. Liczę, że mają jeszcze parę godzin, żeby się nad tym zastanowić. (...) Widać, że oni się boją, widać, że są w jakichś nerwach. Doskonale wiedzą, że te przepisy są po prostu potrzebne - powiedział. Ta wściekła determinacja w blokowaniu tych przepisów, które będą regulowały rynek (kryptowalut), im po prostu szkodzi - dodał.

Interesuje mnie to, dlaczego tak duża determinacja jest w otoczeniu Pałacu Prezydenckiego, żeby trzy razy wetować przepisy, które bardzo by utrudniły terrorystom finansowanie różnych operacji za pomocą kryptowalut - zaznaczył gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Komentując aferę Zondacrypto, powiedział, że - jego zdaniem - sprawa dopiero się rozkręca. Widać wyraźnie, że ta sprawa - im dalej przesuwają się służby i prokuratura - to pojawiają się zupełnie nowe wątki - powiedział.

Pytany o propozycję Rozwoju Plus, by utworzyć komisję śledczą ws. Zondacrypto, rzecznik rządu stwierdził, że „trudno żeby politycy Prawa i Sprawiedliwości byli sędziami we własnej sprawie”. Na uwagę prowadzącego rozmowę, że nie są już politykami PiS-u, powiedział: „Myślę, że kolejne sprawy związane z tą aferą będą pokazywały, jak wyglądało działanie rządu Mateusza Morawieckiego”.

Co z Maciejem Berkiem?

Sejm ma dziś dokonać również wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego, który zajmie miejsce kończącego kadencję „sędziego-dublera” Justyna Piskorskiego. Klub KO zgłosił kandydaturę Macieja Berka, do niedawna członka rządu Donalda Tuska i ministra odpowiedzialnego za wdrażanie polityki rządu, a klub PiS po raz siódmy kandydaturę prof. Artura Kotowskiego.

Rzecznik rządu przyznał, że jako poseł będzie głosował za kandydaturą Macieja Berka, „bo to dobra kandydatura”. Wyraził przekonanie, że były członek Rady Ministrów zostanie wybrany na sędziego TK.

Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, dlaczego aktywny do niedawna polityk zostaje kandydatem na sędziego. „Czy praworządność i niezależność sędziów nie jest ważna?” – mówił nasz dziennikarz.

Takie sytuacje zdarzały się już wcześniej - odparł przedstawiciel Rady Ministrów. Maciej Berek to bardzo dobry, wybitny prawnik, za którego naprawdę mogę ręczyć – dodał.

Pytany natomiast, czy rządzący są przekonani, że prezydent Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie od Macieja Berka, jeśli głosami posłów zostanie wybrany na sędziego TK, Adam Szłapka stwierdził, że „nie ma żadnego powodu, żeby nie przyjąć”.

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