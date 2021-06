Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało pięć kolejnych osób w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Jak dowiedział się reporter RMF FM, nie są to urzędnicy z warszawskiego ratusza.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało pięć kolejnych osób w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Postępowanie w tej sprawie prowadzi wrocławska Prokuratura Regionalna.

Jak dowiedział się reporter RMF FM, zatrzymani nie są urzędnikami z warszawskiego ratusza.



Niebawem zostaną przewiezieni do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, gdzie usłyszą zarzuty popełnienia przestępstw przeciwko mieniu o wielkiej wartości i przeciwko wiarygodności dokumentów.



Prokuratura z uwagi na dobro śledztwa nie informuje jeszcze o szczegółach zatrzymań.



Z informacji prokuratury wynika, że śledztwo dotyczy mienia należącego przed II wojną światową do dawnych rodów szlacheckich. Chodzi o kilkadziesiąt zespołów pałacowych oraz inne nieruchomości na terenie całego kraju. Postępowanie dotyczy też rekompensat za mienie zabużańskie na terenach dzisiejszej Ukrainy i Białorusi oraz nieruchomości objętych dekretem Bieruta z 1945 roku. Łączna wartość tych wszystkich nieruchomości to 170 mln złotych.

Jak informuje prokuratura, w całym kraju prowadzonych jest około 60 postępowań karnych dotyczących nieprawidłowości w reprywatyzacji blisko 400 nieruchomości warszawskich. Dotychczas przedstawiono zarzuty ponad 80 osobom, w tym 8 adwokatom, 9 radcom prawnym i 3 notariuszom. Jak ustalono, wartość szkody wyrządzonej działaniem podejrzanych wynosi około 340 mln zł. Prokuratura skierowała już do sądu 15 aktów oskarżenia przeciwko 49 osobom.