Dwie osoby zatrzymane przez CBA w śledztwie dotyczącym powoływania się na wpływy w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chodzi o prowadzone przez zachodniopomorski wydział Prokuratury Krajowej postępowanie, w którym zatrzymany został wcześniej Ryszard S. - brat wiceszefa tego resortu z czasów rządów PiS.

Zdjęcie ilustracyjne / Michał Meissner / PAP

Jak informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, jeden z zatrzymanych to adwokat, drugi - prokurent działającej w Warszawie firmy deweloperskiej.

Według śledczych prawnik, działając razem z bratem byłego wiceministra, w kontaktach z deweloperem powoływali się na wpływy w resorcie kultury oraz u generalnego konserwatora zabytków.

Za obietnicę łapówki w kwocie prawie 3,7 mln zł, zobowiązali się uzyskać zgodę mazowieckiego konserwatora na archeologiczne prace wykopaliskowe. Było to niezbędne, by przygotować nieruchomość do inwestycji budowlanej.

Poza zatrzymaniami, agenci prowadzili też przeszukania w ministerstwie, Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Warszawie, a także w firmach zatrzymanych osób.

Wobec adwokata sąd zastosował półtoramiesięczny areszt.