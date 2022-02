Arcybiskup Adrian Galbas, który w połowie grudnia objął urząd arcybiskupa koadiutora archidiecezji katowickiej, w sobotę rozpoczął pracę w śląskim Kościele. Został on powołany w odpowiedzi na prośbę abp. Wiktora Skworca o wyznaczenie koadiutora - czyli biskupa do pomocy. To efekt braku reakcji abp. Skworca, jako biskupa tarnowskiego, w sprawach wykorzystania seksualnego osób małoletnich przez dwóch kapłanów tej diecezji.

