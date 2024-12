Każdej parze młodej zależy na tym, aby wesele było najbardziej wyjątkowym wydarzeniem w całym życiu. Z tego powodu nie każdy stawia się na klasyczną formę zabawy. Coraz częściej można spotkać się z organizacją imprez tematycznych utrzymanych w konkretnym stylu. Jakie kreatywne pomysły można zrealizować na własnym weselu? Oto kilka inspiracji!

/ Materiały prasowe

Wesele w stylu boho

To motyw, którego popularność stale rośnie. Boho to styl wystroju oraz ubierania się, który opiera się na swobodzie i artystycznych kompozycjach inspirowanych naturą. Taką aranżację można stworzyć na sali weselnej, ale dobrym pomysłem będzie zorganizowanie wesela w ogrodzie lub na otwartej przestrzeni. Z tym stylem doskonale współgra muzyka folkowa, a także swobodna, swojska atmosfera. To świetny pomysł dla osób, które cenią sobie w życiu wolność.



Wesele w klimacie rustykalnym

Pomysł ten może nieco przypominać boho, ale tylko pozornie. Wesele rustykalne kręci się wokół naturalnego, ciepłego i swojskiego klimatu z elementami wiejskimi. Doskonałym, choć niestandardowym miejscem na realizację takiej imprezy będzie stodoła lub gospodarstwo agroturystyczne. Tworząc aranżację, warto wykorzystać takie elementy jak m.in. dekoracje z juty, drewniane stoły oraz bukiety stworzone z polnych kwiatów.



Wesele w klimacie retro/vintage

Dużym zainteresowaniem cieszą się również wesela w stylu vintage. Zwykle są one inspirowane latami 20., 50. lub 70., to już kwestia preferencji pary młodej. Takie imprezy są przepełnione stylizacjami retro oraz nawiązaniami do konkretnych czasów. Tego typu imprezę warto zorganizować w zabytkowej willi lub hotelu z historią. Jako atrakcje dla gości można wykorzystać np. fotobudkę w stylu vintage, muzykę jazzową lub winylowe płyty.



Wesele w stylu filmowym

Zupełnie odmiennym pomysłem jest wesele inspirowane konkretnym filmem lub całym światem kina. Tę koncepcję można zrealizować na różne sposoby. Goście mogą m.in. przebrać się za postacie z konkretnego filmu. Według innego scenariusza impreza może być stylizowana na ceremonię wręczenia Oscarów. W związku z tym w sali bankietowej można rozłożyć czerwony dywan, a personalizowane zaproszenia stworzyć w formie biletów do kina.



Wesele w stylu podróżniczym

Młoda para kocha podróże? Znakomicie! Można to wykorzystać, organizując wesele w stylu podróżniczym. W tym przypadku dekoracje mogą być inspirowane mapami oraz globusami, a zaproszenia stworzone w formie biletów lotniczych. Salą weselną można dowolnie zaaranżować. Warto również rozważyć wybranie atrakcyjnego miejsca, które rozbudza wyobraźnię, np. z widokiem na góry.

Istnieje właściwie nieskończona lista pomysłów na wesele tematyczne. Inne inspiracje można znaleźć na weselezklasa.pl. Warto dostosować klimat imprezy do swoich preferencji i stworzyć wydarzenie, które zapadnie w pamięci na długo!