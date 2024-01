„Tu wszystko gra OK!” - to motto odbywającego się dziś 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jego tematem są "płuca po pandemii".

Prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak (C) podczas konferencji prasowej w Warszawie / Albert Zawada / PAP

Jaki sprzęt chce kupić WOŚP za pieniądze zebrane w czasie finału?

Celem tegorocznego finału WOŚP jest zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych.

Fundacja planuje zakup m.in. urządzeń do diagnostyki obrazowej (m.in. rezonanse magnetyczne i aparaty ultrasonograficzne), diagnostyki czynnościowej (m.in. polisomnografy i przenośne spirometry), diagnostyki endoskopowej (m.in. systemy do badań bronchoskopowych w nawigacji wewnątrzoskrzelowej i bronchoskopy), rehabilitacji (sprzęt do rehabilitacji pulmonologicznej wykorzystywanej w terapii chorych po przeszczepieniu płuc) i torakochirgurgii (m.in. systemy elektrokoagulacji i kriosondy).

Sukienka Świątek, buty Gortata i kask Golloba na licytacjach

Wesprzeć zbiórkę można zarówno tradycyjnie - wrzucając pieniądze do puszek wolontariuszy, jak i biorąc udział w różnego rodzaju aukcjach charytatywnych bądź wpłacając pieniądze przez internet.

Wśród sportowych hitów aukcji znalazła się m.in. czerwona sukienka tenisistki Igi Świątek, koszykarskie buty Marcina Gortata, zdobiony 24-karatową złotą folią kask Tomasza Golloba czy motocykl, na którym w minionym roku Bartosz Zmarzlik wywalczył czwarty złoty medal indywidualnych mistrzostw świata. Popularnością cieszy się także aukcja, na której można wylicytować koszulkę Roberta Lewandowskiego z podpisami zawodników FC Barcelona.

Przedmioty przeznaczone na licytację zaprezentowane podczas konferencji prasowej w Warszawie / Albert Zawada / PAP

Finałowi WOŚP jak zawsze towarzyszą też koncerty. W Warszawie muzycy wystąpią na błoniach PGE Narodowego. Na scenie zaprezentują się m.in. Poparzeni Kawą Trzy, Kwiat Jabłoni, Tulia i Krzysztof Zalewski. O godz. 20 odbędzie się tradycyjne Światełko do Nieba.

Na ulicach Lublina będzie dziś kwestować około 600 wolontariuszy. Wśród aukcji wystawionych przez lubelskie sztaby jest m.in. kolacja z trenerem Motoru Lublin Goncalo Feio, pojedynek na torze kartingowym z żużlowcem Dominikiem Kuberą, zwiedzanie Sejmu lub MEN z posłanką Joanną Muchą, lekcja golfa z Marcinem Wójcikiem z kabaretu Ani Mru-Mru i spotkanie z wojewodą lubelskim Krzysztofem Komorskim.

Przez całą niedzielę w Krakowie odbywać się będą koncerty, pokazy filmowe i zabawy dla dzieci. Na rynku odbędzie się kwesta z udziałem Anny Dymnej i wolontariuszy fundacji "Mimo wszystko". W południe z bulwaru Kurlandzkiego wyruszy organizowany przez Hufiec ZHP Kraków Podgórze "Bieg Wielkich Serc".



W Łodzi jednym z głównych punktów programu tegorocznego finału WOŚP będzie wielka szarża, czyli parada na ul. Piotrkowskiej kilkudziesięciu jeźdźców, powozów i zaprzęgów konnych. Szereg atrakcji zaplanowano w dniu finału w łódzkiej Manufakturze. Będą to m.in. fotobudka, animacje pod okiem Łódzkich Skrzatów i Mandorii, pokazy tancerzy Egurrola Dance Studio czy spotkanie z kierowcą rajdowym Krzysztofem Hołowczycem.

W Gdańsku sztab główny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zostanie zorganizowany w Europejskim Centrum Solidarności, natomiast miasteczko WOŚP będzie zlokalizowane przy ul. Elektryków. Na scenie w klubie B90 wystąpią Natalia Przybysz, De Mono, Majestic i wokalista Seeme, a także twórcy internetowi: "Szumi" i "Glencu".