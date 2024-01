Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie otwiera w niedzielę swoją zabytkową siedzibę dla zwiedzających. Podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wszystkich chętnych po zakamarkach wiekowego budynku oprowadzi policyjny ekspert od zabytków nadkomisarz dr Marek Łuczak.

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie znów przyłącza się do WOŚP. / KWP Szczecin /

W trakcie najbliższego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie można zwiedzić siedzibę Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego.

Neogotycki zespół budynków Prezydium Policji wzniesiono w latach 1902-1905. Od początku służył mundurowym. Obecnie odnowiony budynek jest jedną z ciekawszych architektonicznych perełek Szczecina.

Oprowadzę po komendzie. Zobaczymy salę tradycji i dziedziniec, może zobaczymy areszt, ale jeszcze nie wiadomo, czy nas tam wpuszczą. Przewidziane są dwie tury, jedna o g. 10.00, druga o 11.30 - mówi nadkomisarz dr Marek Łuczak.

Przy wejściu do budynku obecni będą wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i będzie to również okazja do wsparcia tej akcji.

Zwiedzanie jest darmowe, ale obowiązują zapisy. Miejsce w jednej z grup można zarezerwować: tutaj.