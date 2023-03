Polska jest bezpieczna, kiedy jest silne wojsko - powiedział szef MON Mariusz Błaszczak w warszawskiej Wesołej. Polska jest częścią NATO, najsilniejszego sojuszu militarnego w historii świata; musimy mieć armię tak silną, żeby miała wystarczającą siłę odstraszania - mówił premier Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki (2P) i wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak (P) podczas spotkania z uczestnikami projektu „Trenuj z NATO” / Paweł Supernak / PAP

Szef MON Mariusz Błaszczak wraz z premierem Mateuszem Morawieckim odwiedzili 1. Warszawską Brygadę Pancerną im. gen. Tadeusza Kościuszki w Wesołej, gdzie spotkali się z uczestnikami projektu "Trenuj z NATO".

Dziś świętujemy 24-lecie przystąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ale to nie jest święto, to jest dzień ważny, pokazujący naszą drogę do wolności. Jest to dzień pokazujący nasze wysiłki, naszą troskę o to, żeby Polska była wolna, żeby się rozwijała - powiedział minister Błaszczak. Żeby tak było Polska musi być bezpieczna - zaznaczył.

Podkreślił, że dzięki temu, że wzmacniane jest Wojsko Polskie, powoływane są do życia nowe jednostki wojskowe, Wojsko Polskie rozwija się liczebnie i jest wyposażone w nowoczesną broń, Polska jest bezpieczna.

Polska jest silna również w sojuszach, czego dowodem jest obecność żołnierzy amerykańskich, brytyjskich, rumuńskich i chorwackich na polskiej ziemia. Ale również obecność polskich żołnierzy w Rumunii czy na Łotwie - ocenił.

Polska jest częścią NATO, najsilniejszego sojuszu militarnego w historii świata. To dlatego jesteśmy bezpieczni - wtórował mu premier Morawiecki.

Zwracał też uwagę, że dziś przypada 24. rocznica przystąpienia naszego kraju do Sojuszu Północnoatlantyckiego. To 12 marca 1999 roku Polska stała się częścią tego sojuszu - mówił.

Jak dodał ćwiczenia w ramach projektu "Trenuj z NATO" organizowane są przez tych, którzy brali udział w misjach wojskowych.

Mariusz Błaszczak przekazał z kolei, że na niedzielne szkolenie "Trenuj z Wojskiem" w Wesołej zgłosiła się rekordowa liczba prawie 500 osób. Przypomniał, że wiosną rozpocznie się kolejna, trzecia edycja programu. W jesiennej i zimowej edycji wzięło udział ponad 11 tys. osób.