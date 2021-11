​Policjanci zatrzymali 23-letniego mieszkańca gminy Chrzanów (Małopolskie) podejrzanego o zabicie psa ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu za to do pięciu lat więzienia - poinformował w poniedziałek rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń.

Zdj. ilustracyjne / Jacek Skóra / RMF FM

Do przestępstwa doszło na początku miesiąca. Policjanci z Chrzanowa otrzymali zgłoszenie o znalezieniu na jednej z posesji w tej gminie psa zawiniętego w worek. Patrol na miejscu odnalazł pobite i pokaleczone zwierzę, które jeszcze dawało znaki życia. Wezwano weterynarza, ale okazało się, że obrażenia psa były na tyle duże, że zwierzę musiało zostać uśpione.

Policjanci jeszcze tego samego dnia zatrzymali 23-latka, który jest podejrzany o dokonanie tego przestępstwa. Postawiono mu zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem, za co grozi do pięciu lat więzienia.



Ustalono, że oprawca ogłuszył psa przy użyciu kija, który został zabezpieczony, a następnie ostrym narzędziem zadał mu rany kłute i ranę ciętą. Zabite zwierzę należało do członka rodziny sprawcy.